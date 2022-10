Banco do Brasil organiza novo concurso

Segundo membros do Banco do Brasil, o órgão vem estudando a possibilidade de um novo concurso público. Por esse motivo, aqueles cidadãos que desejam estudar no órgão já podem reforçar seus preparativos.

A expectativa é de que o certame ocorra no decorrer do próximo ano com vagas para o cargo de Escriturário. Isto é, uma carreira com remuneração inicial de cerca de R$ 4.508,40.

Além disso, é importante lembrar que o último processo seletivo do banco, em 2021, contou com pelo menos dois perfis profissionais:

Escriturário generalista

Escriturário na área de Tecnologia da Informação (TI)

Desse modo, espera-se que este próximo certame faça o mesmo.

Nesse sentido, geralmente, a banca examinadora que organiza os concursos costuma ser a Fundação Cesgranrio. Portanto, é possível que o próximo concurso também contrate esta banca.

Entenda melhor o que já se sabe do próximo concurso, a seguir.

Quando sairá o edital do Banco do Brasil?

O processo de análise sobre a viabilidade do lançamento de um novo concurso ainda se encontra na fase inicial.

Dessa forma, para que o Banco do Brasil avance nos preparativos, ainda deve aguardar a definição das eleições presidenciais deste ano.

Ademais, é importante ressaltar que o último concurso do Banco do Brasil ainda se encontra dentro de seu prazo de validade. Isto é, já que o prazo inicial de um ano, que se encerraria no fim deste ano de 2022, pode se estender por mais um ano, indo até o final de 2023.

Recentemente, contudo, a entidade comunicou que já efetuou a convocação de todos os candidatos aprovados em seu último certame, de 2021. Portanto, é bem provável que o BB divulgue seu próximo edital durante o ano de 2023.

O Banco do Brasil comunicou durante o mês de setembro que houve a convocação de um total de 4.479 candidatos aprovados.

Como é a carreira de Escriturário?

Como de costume, a carreira de escriturário do Banco do Brasil conta com diversos benefícios. Nesse sentido, dos R$ 4.508,40 pagos aos funcionários, R$ 3.022,37 são referentes ao salário base, R$ 831,16 auxílio alimentação e R$ 654,87 de cesta alimentação.

Ademais, a carga de trabalho semanal para o posto é de 30 horas, sendo que o banco ainda efetua o pagamento dos demais benefícios:

Participação nos lucros (geralmente paga duas vezes ao ano);

Planos de saúde e odontológico;

Previdência privada com participação do banco;

Auxílio-creche/babá;

Auxílio ao filho portador de alguma deficiência.

Além do conjunto de benefícios, o Banco do Brasil também conta com capacitação a seus funcionários. O posto de escriturário costuma ser o cargo de entrada na instituição. No entanto, o banco oferece algumas maneiras para que seus servidores cresçam.

O regime de contratação para este cargo é o celetista.

Durante o processo seletivo do ano passado, os candidatos aprovados na vaga de agente comercial atuariam nas agências físicas da instituição. Assim, espera-se que o mesmo aconteça para o próximo certame.

Já os profissionais de TI, assumirão vagas que trabalham com conhecimentos específicos da área de Tecnologia, no Distrito Federal, em Brasília.

Até o momento, porém, ainda não há divulgação de uma estimativa de vagas para o próximo concurso público.

Último concurso do Banco do Brasil foi o maior da história

Ao todo, o último certame do Banco do Brasil contou com a presença de 1.645.975 candidatos. Nesse sentido, 1.605.751 deles foram para o cargo de escriturário (agente comercial tradicional) e 40.224 para o posto de agente de tecnologia (TI).

De acordo com o Banco do Brasil, o grande número de candidatos acabou surpreendendo a instituição. Portanto, este se tornou o maior concurso do país, segundo dados da Fundação Cesgranrio, banca organizadora responsável pelo concurso.

“Os números de candidatos superaram as nossas expectativas. A procura por uma vaga no Banco do Brasil nos deixa orgulhosos por termos cumprido o objetivo de atrair novos talentos, em nível nacional. Acreditamos que os candidatos foram atraídos pelas oportunidades de ascensão e encarreiramento que o BB oferece, além do conjunto de benefícios”, relatou o vice-presidente corporativo do BB, Ênio Mathias.

No entanto, apesar do grande número de candidatos, cerca de 48% deles faltaram as etapas seletivas do certame.

Na época, foram 4.480 vagas para o posto de escriturário, cargo de nível médio. Durante o certame, as oportunidades se dividiram em dois grupos:

Agente comercial (escriturário tradicional) : 4 mil vagas, sendo 2 mil imediatas e 2 mil para cadastro reserva.

: 4 mil vagas, sendo 2 mil imediatas e 2 mil para cadastro reserva. Agente de tecnologia (escriturário para a área de TI): 480 vagas, sendo 240 imediatas e 240 para cadastro reserva.

Assim, é possível que o próximo certame tenha um formato semelhante.

Como foram as provas?

Para os candidatos que já desejam antecipar seus estudos, é importante consultar provas anteriores. Nesse sentido, o último concurso do Banco do Brasil contou com provas objetivas e também uma redação, com a Fundação Cesgranrio como banca.

A etapa objetiva teve 70 questões, sendo 25 de Conhecimentos Básicos e 45 de Conhecimentos Específicos.

Para conhecimentos básicos, ambos os cargos cobraram:

Língua Portuguesa10 questões com valor de 1,5 ponto cada);

Língua Inglesa (05 questões com valor de um ponto cada);

Matemática (05 questões com valor de 1,5 ponto cada);

Atualidades do Mercado Financeiro (05 questões com valor de um ponto cada).

No entanto, é importante lembrar que as disciplinas para conhecimentos específicos mudaram de acordo com o cargo. Desse modo, para Agente comercial (escriturário tradicional) estas consistiram em:

Matemática Financeira (05 questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos Bancários (10 questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos de Informática (15 questões com valor de 1,5 ponto cada);

Vendas e Negociação (15 questões com valor de 1,5 ponto cada).

Já para Agente de tecnologia (escriturário com foco em TI), as questões conhecimentos específicos foram sobre:

Probabilidade e Estatística (05 questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos Bancários (05 questões com valor de 1,5 ponto cada);

Tecnologia da Informação (35 questões com valor de 1,5 ponto cada).

Para ter aprovação na etapa, os candidatos deveriam obter uma taxa de acerto de pelo menos 50% das questões, além de não zerar em nenhuma disciplina.

Já a redação possui como modelo um texto dissertativo argumentativo. A etapa teve uma pontuação de 100 pontos, sendo necessário 70 pontos para a aprovação.