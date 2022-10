Banco Inter reduz acesso dos clientes a salas VIP e gera revolta

O Banco Inter está na lista dos bancos digitais mais utilizados no país. A fintech oferece diversos serviços vantajosos, como o cartão Inter Black, por exemplo. Essa ferramenta disponibiliza vários benefícios aos usuários, sendo um deles o acesso às Salas VIP de diversos aeroportos.

No entanto, no mês passado, o Banco Inter anunciou aos clientes que algumas alterações nos serviços do cartão Inter Black seriam realizadas, e uma delas é a necessidade de enviar o cartão de embarque do voo para acessar às Salas VIP de forma gratuita.

Além disso, o banco reduziu os acessos das salas VIPs para clientes que conseguiram o cartão black através do programa Duo Gourmet a partir de setembro. Portanto, esse grupo de clientes terá apenas 6 acessos anuais às salas.

Alterações no acesso às salas VIP

Como já mencionado, em setembro o Banco Inter comunicou os seus clientes que está fazendo melhorias no processo de acesso às Salas VIP de aeroportos. Ainda, a fintech informou que para garantir o conforto, os clientes deverão enviar, em até 24 horas, uma foto legível do cartão de embarque, onde conste todas as informações da viagem, para que possam ter acesso à sala.

Nubank oferece até R$1.500 no aplicativo

Atenção, brasileiros. Atualmente, os clientes do Nubank podem ganhar o valor de até R$1.500 em cashback todos os meses. A princípio, é importante destacar que a possibilidade vem através da parceria da fintech com a Shopee.

Em síntese, a cada compra que o cliente fizer na plataforma com o cartão de crédito (roxinho), será possível receber o dinheiro de volta. A seguir, confira as regras e como você pode receber o dinheiro de volta no aplicativo.

Nubank libera até R$1.500 no aplicativo: Quais são as regras do cashback?

Em primeiro lugar, é importante destacar que o cliente deve ativar o cashback no Shopping do Nubank. O valor que passará por devolução ao cliente, ou seja, o percentual que terá aplicação, dependerá do total da compra, desconsiderando o frete. Em uma transação de R$ 100, por exemplo, o valor do cashback (devolução do valor pago) será equivalente a 5%.

Após realização da compra, o usuário precisará aguardar um prazo mínimo de 1h para fazer uma nova operação e receber o cashback. Após realização da transação, o dinheiro será pago para a conta do cliente em até 90 dias. A utilização do saldo poderá ocorrer da maneira que o cliente desejar.

Como ativar o cashback do aplicativo?

A princípio, para os usuários que já estão com o dinheiro disponível no aplicativo, saiba como ativá-lo a seguir:

Em primeiro lugar, acesse o aplicativo do Nubank; Clique em “Shopping”, na tela inicial; Feito isto, selecione a oferta da Shopee; Ademais, leia as informações que aparecerão na tela e clique em “Ativar cashback e ir para a loja”; Na sequência, o cashback já será ativado; Por fim, basta acessar o site ou aplicativo da Shopee para ver todas as promoções que dão acesso ao cashback.