Bárbara Coelho denuncia crime sexual nas redes sociais: ‘Revoltada’

A jornalista Bárbara Coelho deixou os seguidores chocados ao denunciar crime sexual sofrido nas redes sociais nesta quarta-feira (19).

A apresentadora do “Esporte Espetacular” desabafou ao revelar que um homem publicou um vídeo onde se masturba assistindo imagens de Bárbara. Ele ainda teria marcado ela na publicação.

“Um cara postou um vídeo na sua conta do Twitter se masturbando com um vídeo meu. Eu mandei mensagem pra ele dizendo que o processaria. Ele disse que mulheres são estupradas e nada é feito. Por que algo aconteceria com ele se masturbando em casa com um vídeo meu?”, disse revoltada.

“Ele não me mandou no direct. Ele postou no Twitter mesmo. Me marcando”, continuou a jornalista. “Definitivamente não tenho estômago pra repostar o vídeo. Mas gostaria do apoio de vocês pra denunciar”, completou ao divulgar o perfil do homem.

Em outro momento Bárbara Coelho chocou os internautas ao compartilhar a mensagem que recebeu do usuário após dizer que processaria ele pelo acontecido.

“É isso! Mulheres são estupradas e nada acontece. Porque eu, no conforto da minha casa, molestando você, vai acontecer alguma coisa? Esse é o tuíte do dia. Bom dia”, seguiu. “Eu não quero “ser forte” de novo. Eu tô revoltada, po”, finalizou ela.

Nos comentários da publicação de Bárbara Coelho, os seguidores se revoltaram com o acontecido. “Sinto muito que você esteja passando por isso, denunciaremos”, escreveu uma conta. “Onde vamos parar? Cada dia que passa só piora. Ainda acontece esse tipo de absurdos”, disse outro usuário.

