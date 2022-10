Barbeiro some após tentar dar socorro a filha e é achado morto

Foto: Alan Oliveira

Um barbeiro foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (12) na praia da Ribeira, em Salvador, três dias após desaparecer, no bairro do Lobato, no subúrbio ferroviário da capital baiana. De acordo com informações passadas ao iBahia por familiares da vítima, Rodrigo Roberto Vitorio Velame tinha sido visto pela última vez no domingo (9), quando foi visitar a filha dele, de 2 anos.

A menina estava doente e o barbeiro havia ido até a casa dela para levar a criança para uma unidade de atendimento com a mãe, mas, quando chegou no imóvel, ela já tinha sido socorrida. Com isso, Rodrigo teria retornado para casa. No entanto, ele sumiu no caminho e estava sendo procurado pela família desde então.

O corpo da vítima foi localizado por populares boiando no mar nesta quarta. Ele estava com mãos e pés amarrados. Agentes do Gmar levaram o corpo para a areia, onde foi feita a remoção para o Instituto Médico Legal (IML) de Salvador.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Segundo a família, o barbeiro não tinha inimizades e nem envolvimento com crimes. A suspeita é de que ele tenha sido morto pelo tráfico por estar em uma localidade diferente. Conforme familiares contaram para o iBahia, Rodrigo Roberto morava na região de Jardim Lobato e a filha na Prainha do Lobato.

O caso está sob investigação da Polícia Civil. Até a última atualização desta reportagem, ainda não havia confirmação para a versão e nem para as identidades dos envolvidos no crime.

O enterro do barbeiro está previsto para acontecer na quinta-feira (13). No entanto, ainda não há previsão de local e horário. Além dessa filha, Rodrigo Roberto deixa também uma outra menina de pouco mais de 1 ano, fruto de outro relacionamento.

