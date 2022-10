Bares e restaurantes da Barra e do Rio Vermelho são flagrados por ‘gatos de energia’

Foto: Divulgação

Bares e restaurantes dos bairros da Barra e do Rio Vermelho foram flagrados, na noite de quinta-feira (27), realizando furtos de energia elétrica – mais conhecidos como ‘gatos de energia’. De acordo com informações da Neoenergia Coelba, cinco ligações clandestinas foram identificadas e removidas, sendo três bares, um depósito e um restaurante conhecido pelo grande fluxo de pessoas no Rio Vermelho.

Em todas as ocasiões, os clientes foram regularizados e a energia não medida será cobrada, conforme determinações da legislação do setor elétrico.

Identificação dos furtos

Para identificar as unidades como possíveis consumidoras irregulares, a distribuidora utilizou softwares associados e sensores. Elas que controlam o fluxo de energia elétrica na rede de distribuição.

O volume de energia recuperada com esta ação foi de 150 mil kWh, quantidade que seria suficiente para abastecer, aproximadamente, 1.300 residências por 30 dias.

A distribuidora reforça que os “gatos” representam riscos para a segurança de quem os realiza e da população. Além disso, o furto de energia prejudica o fornecimento de energia da região, podendo causar graves problemas. Entre eles, interrupção do abastecimento.

Crime e denúncias

O furto de energia é crime previsto do Código Penal Brasileiro, com pena de até a oito anos de reclusã. Por isso é importante a denúncia de fraudes e furtos de energia. O apoio da comunidade é essencial para identificar os desvios e acionar a distribuidora.

As denúncias são feitas de forma anônima através do telefone 116 ou pelo site da Neoenergia Coelba na parte de Serviços, na aba Denúncia de Irregularidade.

