BAT Brasil abre vagas de EMPREGO pelo país

A BAT Brasil, também conhecida como Grupo British American Tobacco, é uma empresa global, uma indústria de cigarros brasileira, subsidiária da gigante mundial. Há mais de 117 anos no mercado, levando produtos de alto padrão para os seus consumidores.

Vagas de emprego são abertas na BAT Brasil

A BAT Brasil, é conhecida pela incrível trajetória de inovações, além de ser famosa pela valorização de seus talentos. Sempre buscando levar a todos o melhor que se pode esperar, a BAT é responsável pela maior rede no Brasil, além de ser uma das maiores empresas do ramo no exterior.

As vagas ofertadas pela BAT Brasil são para diversas áreas, mas pode-se ter a certeza, de que a valorização é certa. São inúmeros benefícios, ajudas de custo, e treinamentos que são apresentados aos seus funcionários pela empresa. A busca pelos melhores talentos é a missão da BAT, além de ajudá-los a alcançar o seu potencial por completo.

Confira as vagas da BAT Brasil, logo a baixo:

Analista de Suprimentos Pleno;

Estágio Técnico em Manutenção de Eletroeletrônica;

Auxiliar – Operações de Vendas;

Agente Comercial para empresa;

Estágio (ambos os sexos) de nível técnico em Química;

Mecânico da área de Produção;

Aprendiz para Empresa;

Operador Jr;

Técnico de Pesquisa;

Técnico Manutenção Mecânica;

Auxiliar para Depósito de Vendas;

Técnico em Manutenção Mecânica;

Auxiliar de Operações;

Estágio Técnico em Meio Ambiente.

Inscreva-se agora

Realizar o cadastro nas vagas da BAT Brasil é rápido e simples, basta acessar o link de inscrição e seguir as orientações para preenchimento do formulário da empresa.

