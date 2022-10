Batida entre carro e moto mata mulher deixa dois homens feridos na BA

Foto: Redes sociais

Uma mulher morreu e dois homens ficaram feridos após uma batida entre uma carro e uma motocicleta na noite de quinta-feira (20). O acidente aconteceu em um trecho da BR-101, de Cruz das Almas, no recôncavo baiano.

De acordo com a Polícia Civil (PC), que investiga o caso, a batida aconteceu nas proximidades da antiga indústria Fumex e foi provocada pelo motorista do carro. O veículo atingiu na traseira da moto. Os dois veículos desceram um barranco na lateral da pista.

Zenilda dos Santos, de 40 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Ela estava na garupa da moto. O motorista também ficou ferido. Ele recebeu socorro de uma equipe do Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, também no recôncavo. Não há detalhes sobre o nome e o estado de saúde dele.

As causas da colisão ainda são apuradas. Além disso, a PC não deu detalhes sobre o outro ferido no acidente, que era o motorista do carro. A identidade dele não foi revelada.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.