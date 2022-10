Batida entre dois carros deixa trânsito lento na Estrada do Derba

Foto: Reprodução

Uma batida entre dois carros deixou o trânsito na BA-528, conhecida como Estrada do Derba, em Salvador, no início da tarde deste domingo (30). Ao menos uma pessoa ficou presa às ferragens de um dos veículos. Um dos passageiros foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Militar e Corpo de Bombeiros foram encaminhadas ao local. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

O acidente aconteceu próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

