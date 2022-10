Bella Campos e MC Cabelinho são vistos em clima de romance

Foto: Edson Aipim

O romance está no ar para Bella Campos, a Muda de ‘Pantanal’, e o funkeiro MC Cabelinho. A dupla foi vista em clima de intimidade durante um passeio pelo Shopping Village Mall, no Rio de Janeiro, na última quinta-feira (27).

O affair, que já era especulado pelos internautas desde o final de setembro, quando a novela de Bruno Luperi ainda estava no ar, ainda segue em clima de mistério, já que não teve confirmação da atriz nem do cantor nas redes sociais.

Antes de Cabelinho, Bella foi especulada como affair do jogador Gabigol e do ator Enzo Romani.

Quando começou?

Em vídeo, Bella apareceu cantando a música ‘Deixa Acontecer’, do Revelação, e o funkeiro confirmava as frases ditas por Xande de Pilares na canção, que fala justamente sobre viver um amor. Para os internautas, aquela foi a confirmação do romance.

Bella chegou a ganhar uma aliança e flores, que os fãs acreditam ter sido enviado por Cabelinho. A atriz ganhou o apoio do cantor em uma premiação, com pedidos de votos para ela.

“Isabella está concorrendo a atuação do ano, então venho pedir aos meus fãs para votarem na minha preta. É muito importante para ela. Sei o quanto ela se esforça e estuda dentro de casa. Vocês que viram a novela Pantanal e viram como ela foi bem e acreditam no trabalho dela, como eu, votem nela, porque ela merece. Boa sorte, preta! Vai clicar no link, vai ter essa preta linda, e vocês vão votar”.

