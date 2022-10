Belo revela segredo de Gracyanne Barbosa entre quatro paredes

Foto: Reprodução/ Instagram

Os atributos de Gracyanne Barbosa são visíveis a olho nu e para Belo, nada é demais no corpo da musa fitness. Em uma brincadeira com os fãs, o pagodeiro revelou detalhes do casal na hora H e tirou uma dúvida de um seguidor mais ousado.

Na ocasião, o internauta questionou a Gracyanne: “Sua bunda não atrapalha na hora do sexo?”.

O responsável por responder foi Belo. “Atrapalha não, ajuda muito”. O pagodeiro ainda exaltou a companheira que está ao seu lado há 13 anos. “Ela é muito gostosa mesmo, eu sou um felizardo. Mas ela também é uma felizarda, eu sou muito gostoso”..

O casal não vê problemas em falar sobre a vida íntima nas redes sociais e em entrevistas. Uma das declarações mais polêmicas de Belo foi quando o artista confessou não ser um fã do sexo anal. Após a repercussão da frase, o artista se explicou:

“Não é que não gosto de fazer, interpretaram mal. Acho que ali é uma coisa especial, como a cereja do bolo. De vez em quando é legal!”, disse em entrevista ao programa de Xuxa na Record.

Ainda na intimidade do casal, Gracyanne já revelou que os dois gostam de brinquedos sensuais e que costumam fazer sexo quase todos os dias. Na época dessa declaração, Gracyanne havia posado para o Paparazzo, em 2017.

“A gente faz sexo todos os dias. As pessoas falam que é mentira, mas mesmo quando estamos cansados ou um dos dois não está tão a fim, sempre damos um jeito de começar, seja assistindo a um filme, lendo um conto erótico… Depois que você começa a esquentar, o negócio vai”.

