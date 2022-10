Beneficiários com NIS final 4 recebem segunda!

No mês de outubro os pagamentos do Auxílio Brasil foram antecipados pelo governo federal. Sendo assim, os beneficiários com o número NIS com final 4 devem receber na próxima segunda-feira (17). Neste mês, parte das famílias também deverão receber o Vale-Gás.

“Originalmente, a data de início dos pagamentos seria no dia 18. De acordo com o novo calendário, os repasses do valor mínimo de R$ 600 por família vão começar na terça-feira, 11.10, para beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1. Os pagamentos seguirão de forma escalonada, como ocorre normalmente, até o dia 25 de outubro. Nesta data receberão os contemplados pelo programa com final do NIS 0”, disse o Ministério da Cidadania.

Confira as datas de pagamento de outubro

Até dezembro de 2022 o valor mínimo do Auxílio Brasil é de R$ 600, no entanto, a partir de janeiro o benefício deve voltar para R$ 400. Assim como o Auxílio Brasil, o Vale-Gás também foi ampliado nesse período e deve ser pago no valor integral do botijão de gás de 13kg, de acordo com a média nacional definida pela ANP. Veja as datas de pagamento de outubro divulgadas pelo Ministério da Cidadania:

NIS final: Data de pagamento: 1 11/10 (pago) 2 13/10 (pago) 3 14/10 (pago) 4 17/10 5 18/10 6 19/10 7 20/10 8 21/10 9 24/10 0 25/10

As famílias beneficiadas pelo programa social podem sacar o dinheiro em casas lotéricas, correspondentes bancários Caixa Aqui ou em agências da Caixa Econômica Federal. Além disso, também é possível pagar contas e fazer compras em diversos estabelecimentos utilizando o aplicativo Caixa TEM, disponível para aparelhos Android e iOS.

Sobre o Auxílio Brasil

O Auxílio Brasil é uma reformulação do extinto Bolsa Família, criado em 2003 durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O programa social é destinado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza e atualmente é constituído por três benefícios básicos, sendo eles: Beneficio Primeira Infância (BPI), Benefício Composição Familiar (BCF) e Benefício de Superação da Extrema Pobreza (BSP).

“O Auxílio Brasil integra em apenas um programa várias políticas públicas de assistência social, saúde, educação, emprego e renda. O novo programa social de transferência direta e indireta de renda é destinado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país. Além de garantir uma renda básica a essas famílias, o programa busca simplificar a cesta de benefícios e estimular a emancipação dessas famílias para que alcancem autonomia e superem situações de vulnerabilidade social”, explica o Ministério da Cidadania.

Para receber o benefício é preciso cumprir alguns requisitos exigidos pelo programa, como estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e se enquadrar no limite orçamentário. Sendo assim, a renda mensal per capita não pode ultrapassar R$ 210,00 (duzentos e dez reais). Mais informações sobre o Auxílio Brasil podem ser obtidas nos canais oficiais do Ministério da Cidadania e da Caixa Econômica Federal.