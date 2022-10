Benzema é eleito o melhor jogador do mundo

Foto: Reprodução / Instagram

O melhor jogador do mundo é do Real Madrid. Karim Benzema foi o grande vencedor da Bola de Ouro 2022, entregue pela revista “France Football”. Em segundo lugar ficou Sadio Mané, ex-Liverpool e que atualmente defende a camisa do Bayern de Munique.

Na última posição do pódio ficou Kevin de Bruyne, do Manchester City. Único brasileiro no top 10 da premiação, Vini Jr. ficou em 8º lugar.

1998 Ballon d’Or 🤝 2022 Ballon d’Or 24 years after Zinédine Zidane… Karim Benzema! 😍” pic.twitter.com/b1iWIKW1Am — Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

“Para mim, não há idade. Cada vez mais você vê jogadores que sobem mais e mais. É só ter vontade. Eu treino muito mais do que os outros, muitas vezes. É um coisa que eu pude fazer depois dos meus 30 anos. É sempre ter esse sonho na cabeça e ficar motivado”, disse o atleta de 34 anos após faturar o título.

Pelo lado das mulheres, Alexia utellas faturou novamente o prêmio de melhor jogadora. O clube do ano ficou para Manchester City.

De Quinjingue para o mundo

Quem também participou da cerimônia de premiação foi o baiano Luva de Pedreiro. O influenciador digital conheceu os melhores do mundo e chegou a dar entrevista a um jornal internacional.

“Momento histórico. Tem que representar os brasileiros, né? Nunca desista dos seus sonhos, caraca”, disse ele ao repórter. Assista ao vídeo abaixo:

🇧🇷 @luvadepedreiro is on the red carpet for the 2022 Ballon d’Or ceremony ! #ballondor pic.twitter.com/SB9kDox59l — Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022

