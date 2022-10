Bienal do Livro Bahia 2022: confira programação do evento

Foto: Elson Barbosa/iBahia

Após nove anos sem realização e um adiamento por conta da pandemia de Covid-19, a Bienal do Livro Bahia acontece em Salvador entre os dias 10 e 15 de novembro, no Centro de Convenções. Os detalhes foram revelados em coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (14).

A expectativa do evento é que cerca de 80 mil pessoas passem pelo local durante os dias de realização. A bienal contará com área de exposição, debates, conversas e atividades para crianças, adolescentes e adultos.

Os ingressos já estão à venda, por meio do site oficial, e custam R$20 (inteira) e R$10 (meia). Eles também serão vendidos por meio da bilheteria física, no local.

A Bienal do Livro Bahia contará com 150 marcas expositoras e stakeholders do mercado editorial em três diferentes espaços para o público: o Café Literário, a Arena Jovem e o Espaço Infantil.

Ao todo, a programação terá mais de 70 horas de conteúdo e mais de 100 autores e personalidades convidados. Entre as atrações confirmadas estão Djamila Ribeiro, Clara Alves, Ale Santos, Itamar Vieira, Karina Buhr, Pedro Rhuas, Lorena Ribeiro, Rodrigo França, Ryane Leão, Tainá Muller e Thalita Rebouças.

“O público baiano respira cultura e está ávido por esse retorno da Bienal. Estamos com uma programação plural, diversa e com temas fundamentais a serem debatidos. Nosso objetivo é conseguir agradar leitores de todas as idades”, explicou Tatiana Zaccaro, diretora da GL events Exhibitions, empresa responsável pela realização do evento.

Confira a programação das mesas:

Quinta-feira, 10/11

Tema: No Coração dos Leitores

Horário: 17h

Convidados: Itamar Vieira JR, Carla Madeira

Mediadora: Josélia Aguiar

Sexta-feira, 11/11

Tema: Retratos do Brasil

Horário: 11h

Convidados: Edney Silvestre, Socorro Acioli

Mediador: Marielson Carvalho

Tema: A Vida é Sonho

Horário: 14h

Convidados: Lívia Natália, Sidarta Ribeiro

Mediador: Marlon Marcos

Tema: Especial Literatura Baiana

Horário: 17h

Convidados: Kátia Borges, Rita Santana, Ruy Espinheira Filho

Mediadora: Simone Ribeiro

Tema: Especial Literatura Baiana

Horário: 19h

Convidados: Lima Trindade, Mariana Paim, Wesley Correa

Mediadora: Mônica Menezes

Sábado, 12/11

Tema: Escutar a Terra

Horário: 16h

Convidados: Ailton Krenak

Mediador: André Uzeda

Tema: Avós, filhas e netas

Horário: 19h

Convidados: Djamila Ribeiro

Mediadora: Denny Fingergut

Domingo, 13/11

Tema: O Sol da Liberdade

Horário: 16h

Convidados: Silvio Almeida, Heloisa Starling

Mediadora: Josélia Aguiar

Tema: Câmera, ideias, ação

Horário: 19h

Convidados: Ricardo Aleixo, Aldri Anunciação, Everlane Moraes

Mediador: Cláudio Leal

Segunda-feira, 14/11

Tema: O fio e os rastro

Horário: 16h

Convidados: Ana Maria Gonçalves, Eliana Alves Cruz, José Luiz Passos

Mediador: Rosinês Duarte

Terça-feira, 15/11

Tema: Rever um país

Horário: 16h

Convidados: Carla Akotirene, Giovana Xavier, Ynaê Lopes Coelho

Mediadora: Milena Britto

Tema: Letras & música

Horário: 19h

Convidados: Karina Buhr

