Black Friday: dicas para não cair em fraudes

A Black Friday no Brasil será realizada no dia 25 de novembro de 2022. Os varejistas de todo o país esperam pelo evento com muita ansiedade. É uma grande oportunidade de aumentar suas vendas através de diversas promoções. De fato, os consumidores consideram um período de grandes oportunidades.

No entanto, nesta época do ano, os golpes e fraudes também são muito comuns. É preciso ficar atento para que os clientes não caiam nas mãos de criminosos. Felizmente, na época da Black Friday, algumas empresas procuram se proteger utilizando a tecnologia em seus processos e operações,para proteger seus consumidores.

Do lado dos clientes, é um momento onde ele acaba por realizar compras atípicas, aproveitando o período de promoções e descontos. Ademais, esse fato faz com que os golpistas invistam em todo tipo de fraudes relacionadas a compra de produtos, seja pela internet, ou mesmo presenciais.

É comum nesta época do ano aparecer na internet o surgimento de lojas fantasmas. Da mesma forma, golpes de phishing por e-mail, podem roubar os dados dos consumidores de diversas maneiras. Em alguns casos, criminosos criam cartões de créditos falsos a partir de contas laranjas gerando prejuízo às empresas.

Estatísticas da Black Friday

De acordo com uma pesquisa realizada pela ClearSale, em 2021 houve um aumento de 131% nas fraudes relacionadas a compras online da Black Friday em relação a 2020. Os produtos dos setores automotivo, de ar-condicionado, ferramentas, celulares e eletrônicos foram os que apresentaram os maiores problemas.

O mercado espera que neste ano as tentativas de golpes relacionados a Black Friday se intensifiquem. O momento é de alerta principalmente para empresas de varejo e instituições bancárias. É uma época de crescimento de vendas, mas também de prevenção de fraudes.

Para se proteger dos golpes é necessário se atentar sobre a emissão massiva de cartões de crédito, pedidos de empréstimo, troca de senhas dos usuários, entre outros. Em síntese, deve-se observar que as fraudes podem ser feitas tanto do lado dos consumidores, quanto das empresas varejistas. É preciso ter cuidado nessas horas.

Normalmente os perfis falsos e as contas falsas costumam aparecer em meados de setembro. Os golpistas vão aos poucos conquistando a confiança dos consumidores através de ofertas e se preparam para as fraudes. De acordo com marketplaces, a tecnologia pode ajudar a autenticar e garantir que o varejista é real.

O que fazer para não cair em fraudes

As empresas que desejam se proteger de golpes durante a Black Friday devem ficar atentos e controlar de uma forma rigorosa a abertura de contas e de novos vendedores. Pode-se identificar e reconhecer documentos e pessoas através da tecnologia, com a biometria facial.

A troca de senha pode ser utilizada para garantir uma maior segurança nas transações comerciais. É preciso que a titularidade da compra seja segura tanto para os clientes, quanto para as empresas. A jornada do consumidor deve ser simplificada sem perder a proteção do mesmo.

Em relação aos consumidores, é preciso que eles estejam atentos a vários aspectos para não caírem em golpes, principalmente na internet. O indicado é que eles comprem em lugares confiáveis, evitando lojas desconhecidas. O preço baixo pode ser tentador, mas é preciso tomar certas precauções.

É comum receber uma grande quantidade de e-mails nesta época do ano. O cliente deve procurar se proteger observando links suspeitos, mensagens de Whatsapp, anúncios de Facebook, e Instagram. É preciso ter cuidado com ofertas imperdíveis, seguidas por links desconhecidos.

Outro cuidado é relativo aos descontos. Muitas empresas aumentam os preços de seus produtos um pouco antes da Black Friday e oferecem promoções falsas. Às vezes o produto está mais caro do que o normal. Dessa forma, deve-se procurar conhecer o seu histórico de preços.

Outras precauções

O cliente que deseja comprar produtos pela internet deve se certificar de que sua conexão com a web é segura. Elas costumam ser vulneráveis e podem oferecer uma oportunidade para os golpistas roubarem seus dados e informações pessoais. Deve-se evitar ao máximo utilizar uma conexão compartilhada.

O pagamento com o cartão virtual pode ser uma maneira segura de se fazer compras na internet. Dessa maneira, as transações, caso haja algum problema, é possívle cancelá-las facilmente, bastando apenas uma ligação para a empresa operadora. É a forma mais segura de pagamento.