Bloco do Silva confirma edição em Salvador; veja datas

Foto: Reprodução / Redes sociais

O cantor Silva anunciou que seu bloco vai passar por Salvador mais uma vez. O Bloco do Silva, show especial de carnaval do também compositor, vai agitar o público no pré-carnaval da capital baiana.

O artista vai se apresentar no Centro de Convenções no dia 4 de fevereiro de 2023. Os ingressos já estão à venda no site.

“Com o coração cheio de alegria que anuncio essas datas pra 2023! O Bloco Do Silva já faz parte da minha vida. Vai ser bom demais voltar pro calor do verão e curtir o pré-carnaval do jeito que a gente merece”, celebra o cantor.

Com repertório que passa por sucessos do início dos anos 1990, de Daniela Mercury, Cheiro de Amor, Banda Eva, Olodum, e clássicos de Caetano Veloso, Gal Costa, Gerônimo e Gilberto Gil, o Bloco do Silva é mais um passo na intensa jornada do cantor em construir novos caminhos entre tempos e estéticas musicais diferentes, mostrando toda força de um dos nomes mais produtivos e criativos dessa geração.

“Esse show surgiu da vontade de homenagear o repertório de carnaval dos anos 90, que foi o primeiro carnaval da minha geração, uma música pop, mas com base tão forte nas raízes do Brasil, que me dá vontade de dançar e cantar junto com todo mundo, que me dá vontade de fazer um carnaval”, explicou ele.

Além de Salvador, o artista vai se apresentar no Rio de Janeiro, Recife e São Paulo, Brasília. Veja a agenda completa abaixo:

Confira datas e locais abaixo:

14 de janeiro – Recife/ PE – Parador

21 de janeiro – São Paulo/SP – Memorial da América Latina

28 de janeiro – Brasília/DF – Estádio Mané Garrincha

04 de fevereiro – Salvador/BA – Centro de Convenções

11de fevereiro – Rio de Janeiro/RJ – Nau Cidades

Leia mais sobre Carnaval 2023 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.