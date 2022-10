Bloco ‘Os Mascarados’ realiza festa de Halloween em Salvador

Foto: Divulgação

O Bloco “Os Mascarados” promoverá uma festa de Halloween, com um toque de Carnaval, no próximo dia 28 de outubro. A cantora Margareth Menezes é a atração principal do evento, que contará ainda com outros artistas na grade, ajudando criar o clima carnavalesco da festa.

O “Halloween dos Mascarados” acontece na Pupileira, no bairro Nazaré, em Salvador, a partir das 20h. Para deixar tudo ainda mais mágico, o espaço será decorado com alegorias coloridas para relembrar grandes festas já realizadas pelo bloco.

Entre os artistas convidados estão a cantora Clariana Fróes, apresentará um mix de sucessos da Amy Whinehouse e músicas autorais, enquanto os DJs RDD e lIBREANA serão responsáveis pela abertura da festa. O primeiro lote está com ingressos à venda no valor de R$120 (inteira) e R$60 (meia) e os interessados já podem comprar seu ingresso através do Sympla. Apesar de incentivado, o uso de fantasia não é obrigatório.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.