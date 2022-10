Bombeiros (PB) abre concurso público para oficiais com salários de até R$ 8,4 mil

O Corpo de Bombeiros do Estado da Paraíba (CBM- MG) anunciou a abertura de concurso público que visa o preenchimento de vagas efetivas para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militar.

O período de inscrições já está aberto e segue até o dia 28 de outubro de 2022.

O objetivo do concurso público é preencher 12 vagas para ambos os sexos. As vagas são destinadas a candidatos com nível superior em qualquer área para o curso de formação de engenheiros de segurança.

Vagas e salários Bombeiros Paraíba 2022

O concurso do Corpo de Bombeiros do Estado da Paraíba oferece, ao todo, 12 vagas para aqueles que têm interesse em seguir carreira oficial.

As oportunidades são destinadas ao Quadro de Oficiais Bombeiros Militar (QOBM) e tem como objetivo formar Oficiais Engenheiros de Segurança Contra Incêndio e Pânico.

Para concorrer a uma das vagas o candidato deve ter o nível superior completo em qualquer área.

Durante, o candidato ocupará o cargo de Cadente BM. Ao finalizar o curso, o candidato será promovido ao cargo de Aspirante a Oficial BM.

Após concluir o período de estágio obrigatório, o candidato será nomeado ao posto de 2º Tenente.

Os salários oferecidos pelo Corpo de Bombeiros da Paraíba variam de acordo com o posto em que o candidato estará ocupando. Enquanto Cadente, a remuneração é de R$ 3.213,941 (1º ano), R$ 3.527,152 (2º ano) e R$ 3.909,663 (3º ano), além de soldo, auxilio alimentação e bolsa desempenho.

No posto de Aspirante a Oficial, a remuneração passa a ser de R$ 6.534,46, mais soldo, Gratificação de Habilitação, Auxílio alimentação e Bolsa Desempenho.

Já o posto de 2º Tenente oferece remuneração de R$8.442,63 acrescidos de Soldo, Gratificação de Habilitação, Anuênio, Auxílio alimentação e Bolsa Desempenho.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve cumprir os seguintes requisitos:

ser brasileiro(a) nato(a);

estar em dia com as obrigações militares e eleitorais;

não ter antecedentes criminais;

ter idoneidade moral e conduta pregressa compatível com o cargo de Oficial;

ter sido aprovado no Exame Intelectual, considerado apto nos Exames de Saúde; Aptidão Física e Psicológico e indicado na Avaliação Social;

estar classificado dentre as vagas previstas neste Edital;

completar, no ano da matrícula do curso (até 31 de dezembro de 2023) 40 anos, no máximo;

tenha altura mínima de 1,65m, se do sexo masculino, e de 1,60m, se do sexo feminino;

estar, no mínimo, no comportamento disciplinar “BOM”;

não estar submetido a Conselho de Disciplina, Processo Administrativo Disciplinar ou em cumprimento de sentença criminal;

Possuir curso de nível superior, devidamente reconhecido, conforme a legislação vigente;

apresentar uma proporção entre o peso e a altura, para ambos os sexos, nos termos do Edital;

não ter sido julgado “INCAPAZ DEFINITIVAMENTE” para o serviço militar estadual, através de laudo médico competente;

não estar registrado em partido político e nem exercer atividade de cunho eletivo;

Inscrições Concurso Bombeiros- PB

As inscrições para o concurso do Corpo de Bombeiros do Estado da Paraíba podem ser realizadas até o dia 28 de outubro de 2022.

Os interessados devem realizar a inscrição diretamente pelo site do Corpo de Bombeiros da Paraíba.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 80.

Etapas concurso Bombeiros – PB

O concurso público do Corpo de Bombeiro da Paraíba será realizado de acordo com as seguintes etapas:

Exame Intelectual (notas Enem 2022);

Exames Complementares;

Avaliação Social (apenas para os candidatos convocados para a pré-matrícula);

Para maiores informações sobre o concurso público para o Corpo de Bombeiros Paraíba clique aqui e acesse o edital na íntegra.