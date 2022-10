Bombinhas (SC) anuncia processo seletivo em diferentes áreas com salários até R$ 7,2 mil

A Prefeitura do município de Bombinhas, no estado de Santa Catarina, começa a receber a partir do dia 16 de novembro as inscrições para processo seletivo que visa contratação de profissionais de nível fundamental, médio/técnico e superior.

As oportunidades são para diversos cargos dentro da administração pública municipal.

Os salários vão de R$ 1.447,767 a R$ 7.274,56 mensais.

Vagas e salários Bombinhas – SC

O processo seletivo para Prefeitura de Bombinhas – SC oferece vagas apenas para formação de cadastro reserva.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível Fundamental

Nível médio/técnico

Secretário de Estabelecimento Escolar – CR;

Técnico em Turismo – CR;

Visitador – Programa Criança Feliz – CR;

Agente de Defesa Civil – CR;

Monitor de Transporte Escolar – CR.

Nível Superior

Contador – CR;

Fonoaudiólogo – CR;

Professor – Ensino Infantil – CR;

Professor – Ensino Fundamental I – CR;

Professor de Ensino Fundamental II – História – CR;

Professor de Ensino Fundamental II – Música – CR;

Tradutor e Interprete de Libras – CR;

Professor – Ensino Infantil não habilitado – CR.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Bombinhas – SC variam entre R$ 1.447,767 a R$ 7.274,56 dependendo do cargo.

A vaga de nível fundamental oferece salário de R$ 1.563,57 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Já para os cargos de nível médio/técnico, os salários variam entre R$ 1.447,767 a até R$ 1.927,32 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho que varia entre 30 a 40 horas semanais.

Os salários para os cargos de nível superior vão de R$ 1.922,67 a R$ 7.274,56 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho que varia entre 20 a 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas do processo seletivo da Prefeitura de Bombinhas – SC é necessário ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral, o CPF regularizado e possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo.

Inscrições Bombinhas – SC

Os interessados em participar do processo seletivo da Prefeitura de Bombinhas – SC têm entre os dias 16 de novembro de 2022 a 16 de dezembro de 2022 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da Prefeitura de Bombinhas.

O valor da taxa de inscrição para o concurso vai de R$ 20,00 a R$ 40,00, dependendo do cargo.

Os candidatos desempregados e aqueles que recebem até 1 salário mínimo mensal e são residentes da cidade de Bombinhas – SC tem direito a isenção da taxa de inscrição.

Etapas processo seletivo Bombinhas – SC

O processo seletivo da Prefeitura de Bombinhas – SC avaliará os candidatos por meio de prova objetiva e prática, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

A prova objetiva é comum para todos os cargos e será composta por questões de múltipla escolha nas áreas de conhecimentos gerais (língua portuguesa, matemática e atualidades) e conhecimentos específicos que variam de acordo com o cargo pretendido.

A prova objetiva está prevista em edital para ser aplicada no dia 08 de janeiro de 2023.

Clique aqui para ler o edital e consultar todo o conteúdo programático e o cronograma do processo seletivo da Prefeitura de Bombinhas no estado de Santa Catarina.