Boni sofre infarto em voo e avião faz pouso de emergência

O ex-executivo da TV Globo, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, foi internado após sofrer um infarto durante um voo entre Nova York e Rio de Janeiro. O episódio aconteceu na última semana, porém, só ganhou os noticiários na última segunda (10), após uma nota da direção da TV Vanguarda, afiliada da Globo no interior de São Paulo da qual o empresário é sócio.

Boni foi internado nos Estados Unidos, onde o avião fez um pouso forçado após o incidente envolvendo o brasileiro na madrugada da última quarta-feira (5).

O pai do diretor do BBB, Boninho, precisou ser submetido a uma cirurgia cardíaca e deve receber alta médica nesta terça (11). Boni está em Orlando, na companhia de um dos filhos que tem casa na região.

Em entrevista à Veja, o empresário falou sobre o procedimento feito após o susto. “Coloquei um stent (uma espécie de tubo colocado na artéria para impedir sua obstrução) e já serei liberado para ir para casa amanhã, na verdade em hotel. Porque estou em Miami. Mas precisarei ficar em repouso e observação”, disse o diretor.

Boni afirma que já está bem e não há necessidade de maiores preocupações. O empresário fala que é muito cuidadoso com a saúde e por ter se precavido, nada grave aconteceu.

“Já estou zerado, novinho em folha. Estava no voo de Orlando para o Rio quando, assim que decolamos, comecei a sentir uns reflexos estranhos na vista e muita falta de ar. Como sou cuidadoso e sempre tenho remédios por perto, me precavi. Mas a tripulação imediatamente me ajudou. Estou me sentindo muito bem, não há porquê de se preocuparem”.

