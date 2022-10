Boninho aparece com o pai, Boni, após infarto e cirurgia

Foto: Reprodução/Instagram

Boninho apareceu nas redes sociais na madrugada desta terça-feira (11) para tranquilizar os fãs a respeito do estado de saúde do pai, Boni, de 86 anos.

O ex-diretor da TV Globo passou mal durante um voo de Miami para o Rio de Janeiro. De acordo com informações da revista Veja, o pai de Boninho sofreu um infarto e precisou passar por uma cirurgia de emergência.

“Está tudo certo! Agora só um pouquinho de paciência”, escreveu o diretor do “Big Brother Brasil” na legenda da publicação.

Ainda de acordo com a revista, o avião em que Boni estava precisou fazer um pouso forçado em Orlando, onde ele passou pela cirurgia de emergência.

“Estava no voo de Orlando para o Rio quando, assim que decolamos, comecei sentir uns reflexos estranhos na vista e muita falta de ar. Como sou cuidadoso e sempre tenho remédios por perto, me precavi. Mas a tripulação imediatamente me ajudou. Estou me sentindo muito bem, não há porquê de se preocuparem”, disse Boni para a Veja.

Veja a publicação:

