Box de banheiro estilhaça e senador Magno Malta é hospitalizado

Foto: Reprodução / Redes Sociais

O senador Magno Malta (PL-ES), que estava em viagem com o candidato e presidente Jair Bolsonaro, sofreu um acidente em um hotel da cidade de Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia. De acordo com informações publicadas pelo político nas redes sociais, o box do banheiro onde ele estava hospedado estilhaçou sobre ele na segunda (24).

Magno foi socorrido para uma unidade médica particular de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Os vidros cortaram o nariz e parte da sobrancelha dele, acima do olho direito. O senador também apareceu com o olho bastante inchado e roxo.

Ainda na publicação, o senador relatou que foi desaconselhado pelos médicos a seguir em viagem, por causa da pressão do avião. Entretanto, ele disse que iria seguir viagem.

“Estou com esse monte de curativo, nariz e olho inchado… sofri um acidente hoje [segunda, 24] pela manhã, com o blindex do hotel onde eu estava hospedado. Fui bem atendido aqui no hospital, em Vitória da Conquista, e vou seguir viagem. Vou cumprir a minha missão, mesmo desaconselhado pelos médicos, por causa da pressão do avião”, disse o senador.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.