Bradesco recruta estudantes para programa de estágio e OPORTUNIDE anima brasileiros; veja

O Bradesco, uma das principais instituições financeiras do Brasil, está recrutando estudantes para seu programa de estágio 2023. Há chances espalhadas entre 19 estados brasileiros, dentre eles: Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Tocantins e São Paulo. Além disso, há, ainda, oportunidades para o Distrito Federal.

São elegíveis estudantes do ensinos superior, matriculados em qualquer curso de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo, a partir do 2º semestre, com disponibilidade para estagiar entre 20, 25 ou 30 horas semanais. Os contratados serão alocados nas áreas de Compras, Contadoria, Créditos, Marketing, Jurídico, Produtos e Serviços, Auditoria Fiscal, Recursos Humanos, Patrimônio, Controladoria, Financiamentos, Prime, Pesquisa Econòmica, Experience e Ouvidoria.

Com duração entre 12 e 24 meses, o oferece oportunidade para quem deseja ingressar no mercado de trabalho em uma empresa que preza pelo desenvolvimento e tem experiência na formação de talentos para construção de uma carreira sólida. Neste período, os contratados poderão relacionar o aprendizado acadêmico com atividades práticas em um ambiente corporativo, participando ativamente de responsabilidades e desafios que impactam, direta e indiretamente, a experiência de milhões de brasileiros e brasileiras.

Os contratados receberão bolsa auxílio compatível com o mercado e terão direito a uma série de benefícios, que incluem auxílio transporte e seguro de vida, além de uma cesta de serviços bancários exclusiva e descontos especiais.. Eles poderão acessar, ainda, a Universidade Corporativa Bradesco (Unibrad) e o Programa Viva Bem Bradesco.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão se inscrever na página do programa até o dia 10 de outubro. Clique aqui para acessar e se candidatar.

O processo seletivo será todo on-line e dividido em etapas, que incluem inscrição e avaliação, dinâmica em grupo e entrevista. A previsão é de que os estagiários iniciem sua trajetória na empresa em janeiro de 2023.