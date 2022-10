Bradesco vai sortear R$ 50 MIL para quem aderir novo plano

Neste mês, a Bradesco Vida e Previdência lançou a campanha PrevJovem Premiável, que se trata de uma junção do plano PrevJovem Bradesco com um sorteio realizado pela Loteria Federal.

Para participar do sorteio e concorrer a R$ 50 mil, o cliente deve contratar um plano da instituição, realizar aportes ou trazer portabilidade externa para planos contratados a partir de 22/10/2018.

Bradesco Vida e Previdência

Primeiramente, é importante ressaltar que a Bradesco Vida e Previdência foi uma das primeiras empresas a desenvolver e oferecer planos de previdência para clientes com crianças ou jovens.

De acordo com o diretor da empresa, a opção de planos de previdência privada é uma excelente forma de organizar financeiramente o futuro de crianças e jovens.

“Os planos de previdência privada são um excelente instrumento de planejamento financeiro não apenas para fins de aposentadoria, mas também para a realização de projetos futuros de nossas crianças e jovens, como uma faculdade particular, um MBA, um intercâmbio no exterior ou mesmo a aquisição do primeiro carro ou imóvel”, afirma Estevão Scripilliti, diretor da Bradesco Vida e Previdência.

Além disso, o PrevJovem também oferece ótimas opções de investimento para clientes de todos os perfis, seja do mais conservador ao mais destemido. Os investimentos incluem desde os fundos de renda fixa aos multimercados, possibilitando que os clientes de todas as categorias sejam atendidos.

Santander lança previdência infantil com contribuição de R$ 1

O Santander anunciou recentemente um novo serviço destinado às crianças. De acordo com o banco, até o dia 14 deste mês, os clientes poderão dar início a uma Previdência Privada Infantil com aplicações a partir de R$ 1.

Dessa forma, o dinheiro guardado pelos responsáveis, poderão ser utilizados para garantias futuras dos seus filhos, netos ou sobrinhos.

Previdência Privada Infantil

De acordo com o banco Santander, os clientes podem escolher entre duas modalidades:

(Plano Gerador de Benefícios Livres), indicado para os clientes que declaram o imposto de renda de forma completa; VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres), indicado para os clientes que fazem a declaração em modelo simples.

Além disso, são disponibilizados dois modelos de tributação, sendo eles em opção regressiva ou progressiva.

O cliente pode interromper as contribuições a qualquer momento e não terá influência sobre o valor acumulado. No entanto, o recomendado é que as aplicações sejam feitas mensalmente.

Como contratar a Previdência Privada Infantil?

Primeiramente, para aderir o novo serviço, é necessário que o interessado seja correntista do banco. Portanto, para contratar a previdência infantil, o responsável deve comparecer à uma agência do Santander e realizar o procedimento na modalidade que mais lhe interessar.

Entretanto, caso o cliente já seja correntista, a contratação poderá ser feita pelo aplicativo da instituição, por meio da assessoria de investimentos ou através de contato com o gerente.

Vale salientar que a modalidade da Previdência Privada Infantil não possui garantia do Fundo Garantidor de Crédito (FGC).