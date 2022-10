Brasil é o país mais avançado da América Latina no uso de IA

Segundo uma pesquisa, as empresas do Brasil estão mais avançadas no uso de inteligência artificial (IA) do que a concorrência latino-americana. Realizado pela consultoria IDC a pedido do SAS, fornecedor de soluções de análise de dados, o estudo mostra que a IA está em uso em 63% das companhias do País que usam dados e analytics. Na América Latina como um todo, onde o Brasil lidera, a média é de 47%.

A pesquisa indica também que o objetivo de sete entre dez companhias nacionais com o uso de inteligência artificial é melhorar a habilidade de análise de dados históricos para ter insights preditivos. Segundo o SAS, os dados revelam uma maturidade das empresas brasileiras em relação à transformação digital como meio de se tornarem mais competitivas, prevendo os próximos cenários e gerando novas oportunidades de negócios.

Além disso, das empresas brasileiras entrevistadas pelo estudo, 90% investem em dados e analytics com o objetivo principal de identificar tendências e padrões de consumo, percentual superior à média da América Latina, de 60%. O SAS entende que os dados mostram que grande parte do mercado nacional já sabe que só conseguirá conhecer melhor seus consumidores por meio de soluções robustas de análise de dados.

Brasil puxa padrões de tecnologia

Assim como na IA, o Brasil também puxa a liderança no uso de dados. Isso porque, em termos técnicos, as empresas brasileiras estão mais confortáveis no uso da tecnologia. A pesquisa aponta que as companhias nacionais enxergam que a adoção de dados e analytics é confiável e segura, apontada por 84% dos brasileiros, enquanto na América Latina como um todo, o percentual é menor (73%).

A maioria das empresas (86%) entrevistadas na região já utilizam solução de dados e analytics. No entanto, o cenário ainda não é tão favorável, já que 38% o fazem através de planilhas, ao invés de utilizar soluções específicas para isso, como o Business Intelligence (BI).

O SAS avalia que ainda há muito espaço para crescimento dessa tecnologia no mercado latino americano. E, na hora de escolher uma solução, o principal fator levado em conta é um forte sistema de suporte técnico, apontado por 56% dos entrevistados.

O IDC, empresa líder de pesquisa e consultoria global de TI, entrevistou 333 companhias de diversos segmentos e portes em oito países da América Latina, entre eles México, Chile, Argentina e Brasil, para a realização do relatório.

Inteligência artificial para alavancar vendas

A inteligência artificial é utilizada pelas empresas de forma que ajude a realizar processos de forma mais rápida. Basicamente, ela pode ser usada para simular cenários ou mesmo executar tarefas repetitivas. Para a área comercial, a IA pode acessar dados de vendas e captar tendências de consumo, identificando pontos que fazem com que um produto possa vender mais.

No setor específico de vendas, a inteligência artificial vem com a promessa de alterar a maneira com que as empresas mantêm os relacionamentos com o cliente, bem como, interfere nas formas de vendas dos produtos. Em consequência, alteram consideravelmente as funções dos vendedores e dos gestores comerciais.

A IA tem condições de mapear o comportamento dos clientes com a intenção de estabelecer o perfil dos atuais e dos clientes potenciais, o que já vem sendo utilizado no Brasil. Entre as possíveis fontes de dados tem-se, as buscas realizadas no site da empresa, identificando a sua preferência de compra, bem como, suas entradas nas redes sociais e assim, identificar os seus interesses. Assim, é possível criar campanhas de marketing para a clientela e tentar estabelecer contatos pessoais, para oferecer os produtos da empresa.

Outro exemplo está no controle efetivo do estoque da empresa, que é fundamental para que as vendas sejam realizadas com sucesso. Por isso que a inteligência artificial pode ser usada para otimizar os processos. Através de sensores nas gôndolas e prateleiras, ou até mesmo análise do vídeo das câmeras de vigilância, a IA pode constatar a necessidade de reabastecimento de mercadorias. Além disso, com a integração de dados de vendas com o de estoque, é possível que a IA sugira a reposição de produtos no estoque.