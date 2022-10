Brasil perde para Sérvia por 3 sets a 0 na final do Mundial de vôlei

Foto: Divulgação FIVB

Não foi dessa vez que o título mundial veio para a seleção feminina de vôlei. O Brasil perdeu por 3×0 para a Sérvia na tarde deste sábado (15) e ficou com o vice campeonato da competição. O jogo foi marcado pela grande atuação de Boskovic, melhor jogadora da equipe sérvia e favorita para ganhar o prêmio de melhor da competição.

O jogo não foi bom para o Brasil. A seleção comandada por Zé Roberto errou tudo o que tentou, e o sonho do título inédito esbarrou na superioridade da Sérvia. Em 3 sets a 0, parciais 26/24, 25/22 e 25/17, as rivais garantiram o bicampeonato do Mundial de vôlei com autoridade.

Com isso, o Brasil segue na fila por um título mundial. Antes, a seleção já havia sido vice em 1994, 2006 e 2010.

O terceiro lugar do Mundial ficou com a Itália, que venceu os Estados Unidos.

