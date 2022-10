Brasil tem 62 universidades em ranking internacional de educação

A Times Higher Education (THE), instituição de dados e avaliações de educação, publicou nesta semana o ranking de melhores universidades de 2023. O Brasil tem 62 universidades entre as melhores instituições de ensino superior do mundo. Das 62 instituições, 51 são públicas (federais ou estaduais) e 11 são particulares.

Entre todas as instituições avaliadas, a Universidade de Oxford, no Reino Unido, é a melhor universidade do mundo. O ranking da THE apresenta posição exata apenas para as 100 melhores universidades. Desse modo, as demais instituições da lista são agrupadas por centenas (as 500 melhores, 250 melhores, 50 melhores, etc).

Considerando as 250 melhores do mundo, a Universidade de São Paulo (USP) alcançou a melhor posição entre as universidades da América Latina. O Brasil é o país com melhor representação, tendo o número mais expressivo de instituições no ranking mundial de universidades da Times Higher Education.

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) também teve uma boa colocação, sendo classificada entre as 500 melhores do mundo e ficando em segundo lugar na América Latina. A Pontifícia Universidade Católica do Chile aparece no mesmo grupo.

Entre as 800 melhores instituições do mundo, aparecem a UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e a Unifesp (Universidade Federal de São Paulo).

Neste ano, o ranking internacional, que avalia universidades de todo o mundo desde 2004, incluiu 1799 universidades de 104 países. De acordo com a Times Higher Education, para o ranking mundial, a instituição considera 13 métricas independentes em áreas como ambiente de aprendizado, transferência de tecnologia no ambiente universitário e quantidade de pesquisas e número de citações.

Acesse o ranking na íntegra.

