Brasileiro conquista Top 50 do Spotify em feat com Safadão

Aos 20 anos, Alanzim Coreano vive um sonho, o de ter um de seus hits em uma das listas mais cobiçadas pelos artistas na atualidade, o Top 50 Brasil no Spotify.

Com a música ‘Pega o Guanabara’, um feat com Wesley Safadão, o cearense entrou para a 47ª posição da lista do streaming e a crescente segue no YouTube com mais de 7 milhões de visualizações; “É muito gratificante essa conquista e podemos dizer que é só o começo! Iremos chegar no topo dessa e de muitas outras playlists”, afirma animado a revelação da música.

Nascido e criado na cidade de Cascavel, região metropolitana de Fortaleza, o jovem dividia a paixão pela música com o futebol, antes de se dedicar inteiramente ao sonho de viver da arte e conquistar o país com suas composições.

Entre as faixas “canetadas” pelo jovem estão hits de Samira Show, como ‘Adeus, Tchau Já Era’, uma música para Taty Girl com Wesley Safadão ‘Meu Coração Me Odeia’, uma composição para Márcia Felipe ‘Adeus, Bye Bye’ e um hit também para Raí Saia Rodada, a canção ‘É Injusto’.

