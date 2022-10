Brisa descobre que Ari vai casar: veja resumos de ‘Travessia’

Foto: Reprodução/TV Globo

Segunda-feira, 31 de outubro

Guerra deixa claro que não quer que o passado de Ari interfira na relação do rapaz com Chiara. Chiara reclama com Guerra por ele evitar de falar de sua mãe. Dante pede para Gil avisar a Ari que Brisa foi encontrada. Oto liga para Vandami para saber de Brisa. Guida comenta com Inácia que acha que Leonor a está punindo. Gil não conta a Ari que Brisa foi encontrada. Chiara avisa a Cidália que irá procurar Moretti para saber sobre sua mãe. Tonho fica encantado com o quarto que Guerra montou para ele. Guerra convida Ari para morar com Tonho em sua casa. Cidália alerta Guerra para a intenção de Chiara de procurar por Moretti. Ajudado por Vandami, através de uma postagem na internet, Oto fala com Vandami. O personal viabiliza o encontro de Oto com Brisa.

Terça-feira, 1 de novembro

Oto se oferece para levar Brisa a São Luís no avião da empresa em que trabalha. Tonho pede a Guerra que encontre sua mãe. Stenio desconfia de que Guerra tenha pedido informações para Helô sobre o caso de Brisa e alerta Moretti. Ari confessa a Gil que está gostando de sua nova vida. Karina diz a Brisa que Oto está apaixonado pela amiga. Espeto comenta com Joel que desconfia de que Nunes venderá seu bar. Talita não entende a hostilidade de Cidália. Brisa aceita ir para São Luís com Oto. Dante manda Gil avisar a Ari que, se o ex-aluno não devolver Tonho para Mandacaru, contará a Guerra sobre o envolvimento do arquiteto na campanha contra a construtora. Isa avisa a Laís que não será aluna de Monteiro. Núbia se assusta ao ver Brisa.

Quarta-feira, 2 de novembro

Em Mandacaru, Brisa fica sabendo que Ari e Tonho estão no Rio de Janeiro. Talita comenta com Gil que pressente intrigas contra ela no trabalho. Brisa se choca ao saber que Ari irá se casar. Marineide comenta com Karina que desconfia de que Brisa esconda algo. Brisa garante a Tininha que Ari não ficará com Tonho. Cotinha aceita ir a Lisboa a convite de Guida, que pede à tia ajuda para levar Leonor de volta para o Brasil. Chiara conta a Ari sobre sua intenção de procurar Moretti. Creusa avisa a Helô que Brisa está voltando para o Rio e pede à patroa que ajude a afilhada. Guerra dá instruções para Dina cuidar de Tonho. Lídia passa a ligação de Dante para Cidália, que descobre que Brisa está viva.

Quinta-feira, 3 de novembro

Cidália conta a Cotinha sobre a informação de Dante. Guerra combina com Ari a vinda de Núbia ao Rio para visitá-lo. Brisa discute com Núbia. Karine diz a Marineide que Brisa postou uma mensagem para Oto no seu perfil. Cidália questiona Ari sobre Brisa. Lídia conta a Talita que passou o telefonema de Dante para Cidália, a mando da própria. Dante avisa a Helô que Brisa está voltando para o Rio. Talita termina com Gil por se sentir traída e usada pelo namorado. Theo recebe alguém em casa, escondido dos pais. Núbia mostra fotos de Brisa com Oto, tiradas no aeroporto, para Adalgisa.

Sexta-feira, 4 de novembro

Núbia guarda as fotos dizendo a Adalgisa que agora tem provas contra Brisa. Gil vai para a casa de Ari. Oto deixa Brisa na casa de Helô e pede que não diga à delegada o seu nome. Dante e Helô notam que Brisa não contou toda a verdade. Creusa diz a Brisa que a afilhada está gostando de Oto. Cidália dá o endereço de Ari para Dante e avisa para o professor contar ao rapaz que Brisa está viva. Talita explica a Guerra que foi enganada e que não sabia que Ari tinha relação com Dante. Helô consegue fazer com que Brisa conte toda a verdade a ela. Rudá acusa Moretti de estar paquerando Leonor para colocar Guida contra a irmã. Ari reage ao ver Dante bater à sua porta.

Sábado, 5 de novembro

Date avisa a Ari que Brisa está no Rio e quer Tonho de volta. Ari fica impactado quando Dante lhe conta o que aconteceu com Brisa. Talita comenta com Lídia que não quer ver Gil nem Ari por perto. Ari diz a Dante que nunca deixou de querer Brisa. Dante avisa a Brisa que Ari quer encontrá-la em um hotel. Brisa está determinada a lutar por Tonho. Stenio diz a Helô que o inquérito de Brisa foi encerrado. Chiara e Júlia zombam de Núbia. Guerra conhece Núbia. Ari se encontra com Brisa.

