BRMalls abre vagas de EMPREGO pelo Brasil

A BRMalls, uma das maiores administradoras de shoppings no Brasil, anuncia novas contratações em cidades do país. A empresa está buscando profissionais que se identificam com sua história, que estejam buscando uma oportunidade de crescimento profissional e se comprometam dentro da função escolhida. Continue lendo e tenha acesso aos demais detalhes da inscrição.

BRMalls anuncia novas contratações em várias cidades do Brasil

Fundada no ano de 2006, a BRMalls é um dos maiores destaques dentro da administração de shoppings centers no Brasil. A companhia é responsável por várias unidades que estão localizadas em todo o território nacional. Buscando por novos colaboradores, a companhia anunciou há poucos dias um novo processo seletivo, onde busca candidatos comprometidos, que tenham experiência na área escolhida e queiram crescer profissionalmente dentro da área escolhida.

Confira agora as colocações divulgadas para serem preenchidas dentro da companhia:

Analistas de Performance Comercial nível Júnior — São Paulo;

Analistas de Projetos nível Júnior — Vila Velha;

Analistas de Operações níveis Júnior — Curitiba;

Analistas de Negócios e CRM — Maringá;

Analistas de Designer Júnior — remoto;

Analistas de CRM Pleno — São Paulo;

Analistas Community Manager nível Júnior — Manaus;

Assistente de Marketing setor de Comunicação — Belo Horizonte.

Como enviar sua inscrição

Os candidatos que moram em regiões onde a empresa BRMalls está contratando e tenham interesse em participar da seleção na empresa, devem acessar o site de candidatura e verificar todos os requisitos necessários que exigem a função pretendida. Feito isso, basta preencher o formulário de inscrição localizado dentro do link da vaga escolhida.