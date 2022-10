Brumadinho (MG) divulga concurso público para cargos de nível médio na área da saúde

A Prefeitura de Brumadinho, no estado de Minas Gerais, anunciou a realização de um concurso público que visa o preenchimento de 64 vagas para contratação imediata, além de formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para profissionais com formação em nível médio que desejam trabalhar na área da saúde do município em regime temporário.

O Instituto IBGP é o responsável pela organização do concurso.

Vagas e salários Brumadinho – MG

A Prefeitura de Brumadinho oferece 64 vagas distribuídas entre os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias.

Para o cargo de agente comunitário de saúde são ofertadas 57 vagas a todo. Desse total, 50 vagas são para ampla concorrência e 7 vagas reservada para candidatos com deficiência.

O salário oferecido para o cargo de agente comunitário de saúde é de R$ 2.424,07 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Para concorrer ao cargo, o candidato precisa ter ensino médio completo e residir na área da comunidade em que atuar.

Já o cargo de agente de combate a endemias prevê um total de 7 vagas. Dessas, 6 são para ampla concorrência e 1 vaga para candidatos com deficiência.

O salário para o cargo de agente de combate a endemias é de R$ 2.424,00 também para uma jornada de 40 horas semanais.

Para concorrer ao cargo de agente de combate a endemias é necessário ter ensino médio completo.

O candidato também precisa, independente do cargo, ter mais de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições Brumadinho – MG

Os interessados em participar do concurso para Prefeitura Brumadinho devem se inscrever no período de 21 de novembro de 2022 a 21 de dezembro de 2022, diretamente pelo site do IBGP.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 60 para ambos os cargos.

O candidato que está desempregado ou possui insuficiência financeira para pagar o valor da inscrição pode solicitar a isenção da taxa entre os dias 21 e 23 de novembro de 2022 pelo site do organizador.

Atribuições de cargo Brumadinho – MG

Agente comunitário de saúde

Atividades de prevenção de doenças e de promoção da saúde, a partir dos referenciais da Educação Popular em Saúde;

Realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para identificação e acompanhamento;

A aferição da pressão arterial, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional, encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência;

A medição de glicemia capilar, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional, encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência;

A aferição de temperatura axilar, durante a visita domiciliar, em caráter excepcional, com o devido encaminhamento do paciente, quando necessário, para a unidade de saúde de referência;

A orientação e o apoio, em domicílio, para a correta administração de medicação de paciente em situação de vulnerabilidade;

Agente de combate a endemias

Atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS, sob supervisão do gestor municipal;

Apoiar as atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e de promoção da saúde, conforme diretrizes técnicas da SMSA;

Apoiar operacionalmente a organização das atividades de campo, incluindo a distribuição, o acompanhamento e o monitoramento das equipes que executam as ações de prevenção e controle de zoonoses;

Orientar os cidadãos quanto às medidas de prevenção e controle de doenças transmitidas por vetores e animais domésticos, de produção e sinantrópicos;

Apoiar e participar das capacitações técnicas, dos eventos de mobilização social e das intervenções de vigilância, prevenção e controle de zoonoses;

Apoiar as instâncias de supervisão, coordenação técnica e gerenciamento das ações de vigilância, prevenção e controle de zoonoses;

Entre outras atividades;

Etapas concurso público Brumadinho – MG

O concurso para a Prefeitura de Brumadinho irá avaliar os candidatos por meio de prova objetiva, comum para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório.

A prova objetiva contará com 30 questões de múltipla escolha divididas entre língua portuguesa, noções de informática, saúde pública, conhecimentos específicos e conhecimentos gerais.

A data de aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 05 de fevereiro de 2023.

Para maiores informações sobre o concurso para prefeitura de Brumadinho clique aqui e leia o edital na íntegra, assim como toda a documentação referente ao certame.