Brunna Gonçalves passa por novo procedimento no rosto

A dançarina e ex-BBB Brunna Gonlçaves passou por mais um procedimento estético. Desta vez, a artista investiu em uma nova harmonização facial com modificações na boca, nariz e queixo.

O procedimento de Brunna foi realizado em uma clínica que se tornou a queridinha dos famosos, e no local, a artista também passou pela lipo lad.

Em abril deste ano, logo após o BBB, Brunna refez as aplicações de botox, além de mexer em outros pontos do rosto, como preenchimento com ácido hialurônico no malar (maçãs do rosto), queixo, mandíbula e boca.

De acordo com a sócia da clínica, em entrevista ao jornal ‘Extra’, a dançarina recorreu aos procedimentos para realçar a beleza natural.

“Ela já realizou com a gente preenchimento com ácido hialurônico no malar, queixo, mandíbula e boca. Além da toxina botulínica na região da testa e canto dos olhos, para prevenir rugas e linhas de expressão. Agora, voltou para manter o efeito dos procedimentos que realçam a beleza natural.”

Antes de entrar no Big Brother Brasil, a dançarina investiu mais de R$ 70 mil nos procedimentos.

