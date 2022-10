Bruno Reis diz que carnaval de 2023 será ‘o maior’

Foto: Bianca Andrade / iBahia

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, afirmou que a gestão municipal trabalha para que o carnaval de 2023 seja “o maior de todos os tempos”. Durante a abertura da Expo Carnaval, na manhã desta sexta-feira (14), ele falou sobre os preparativos para a festa, que volta a acontecer após dois anos, por causa da pandemia de coronavírus.

“Uma grande expectativa de todo o trade do carnaval para realizarmos o maior carnaval de todos os tempos. A prefeitura já está preparada, já fizemos grandes anúncios como a abertura com nossa musa Ivete Sangalo, que vai puxar o primeiro trio pipoca. E ao longo dos próximos meses até a chegada do carnaval, vamos fazer grandes anúncios, e poder com isso atrair milhares visitantes que vão vir para nossa cidade”, disse.

A confirmação de Ivete Sangalo fazendo a abertura do carnaval de 2023 em um trio pipoca foi dado pelo prefeito no último dia 29. Além da pipoca, a cantora fará mais outras três apresentações na folia baiana.

Bruno Reis ainda afirmou que a expectativa é que o carnaval do ano que vem atraia mais foliões do que o de 2020, último antes da pandemia.

Expo Carnaval

A “Expo Carnaval Brazil” vai reunir importantes cidades carnavalescas, como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Olinda para discutir ideias e propostas sobre a folia de momo. O evento acontece na sexta (14) e sábado (15).

A feira vai contar com os shows de Ivete Sangalo, Olodum, Alceu Valença e o lançamento do projeto Timbaladies, com participação de Carlinhos Brown.

Outras edições vão acontecer em cidades carnavalescas do país como p Rio de Janeiro, Brasilia, São Paulo, Recife e Olinda, toda a programação pode ser conferida no site da organização.

Na sexta-feira o destaque da programação são as apresentações para os congressistas da banda Timbaladies, que será lançada por Carlinhos Brown e show do pernambucano Alceu Valença.

Já no sábado será a vez da cantora Ivete Sangalo e da banda Olodum que encerra o evento na capital baiana. Os ingressos devem são adquiridos apenas através da plataforma Sympla.

