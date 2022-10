BTCA volta a cartaz com o espetáculo ‘Viramundo’ em homenagem a Gilberto Gil

Foto: Uendel Galter

O Balé Teatro Castro Alves (BTCA) volta a cartaz com o espetáculo “Viramundo”, que comemora os 80 anos de Gilberto Gil, nos dia 28 e 29 de outubro, às 20h, na Sala Principal do Teatro Castro Alves.

Os ingressos custam R$20 (inteira) e R$10 (meia) e podem ser adquiridos por meio do Sympla e da bilheteria física do Teatro, no centro da capital baiana.

No espetáculo, a companhia oficial de dança da Bahia, sob direção e criação coreográfica de Duda Maia, se junta com a Orquestra Afrosinfônica para uma montagem de dança e música.

“Mais do que transformar a obra de Gil em dança, a ideia foi de apropriar a musicalidade de Gil e produzi-la com o corpo. Achar essa dança Gil, esse corpo Brasil, que é futurista, que é ciência, que é sertão, que é Tropicália, que é fala, que é protesto, todos esses elementos que estão muito fortes no caminho que Gil traçou. Essa foi a grande aventura: trazer uma assinatura de cada corpo dançante a partir da pesquisa da musicalidade e do conteúdo desse ícone, esse rei”, explicou a diretora.

A trilha sonora do espetáculo conta com três fases distintas da carreira de Gilberto Gil. A primeira é o sertão, a segunda o movimento Tropicália e, por último, o Expresso 2222.

“A Orquestra Afrosinfônica é exatamente o que Gilberto Gil falou sobre a Oralidade dos Sertões ao lado dos letrados clássicos da Academia Brasileira de Letras. Acredito que é dessa forma que apresentamos ‘Viramundo’ ao lado do BTCA para nosso povo”, conta o maestro Ubiratan Marques.

VIRAMUNDO

Quando: 28 e 29 de outubro de 2022 (sexta e sábado), às 20h

Recepção da camerata Quarteto Novo da OSBA: 19h20 às 19h50

Onde: Sala Principal do Teatro Castro Alves

Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), filas A a Z11

Classificação indicativa: 12 anos

É terminantemente proibida a entrada após o início da sessão

