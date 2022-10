BTS anuncia pausa de três anos para se dedicar ao serviço militar

Foto: Divulgação

O hiato da boyband sul-coreana BTS irá demorar mais do que o esperado. Em pausa desde junho, quando os integrantes decidiram dar foco em projetos paralelos, o grupo, uma das maiores sensações musicais do mundo, só fará seu grande retorno em 2025, após cumprirem os serviços militares.

A empresa Big Hit Music, responsável pelo grupo, anunciou que os integrantes da banda irão prestar o serviço em momentos diferentes e por isso a longa pausa.

O primeiro a entrar para o exercito é Jin, que completará 30 anos em dezembro. O alistamento vem logo após o lançamento de seu trabalho solo.

O serviço militar é obrigatório na Coreia do Sul por um período aproximado de 18 meses para todos os homems fisicamente aptos. “Os outros membros do grupo planejam seguir com o alistamento baseado em suas agendas individuais. Ambos a Hybe e os membros do BTS almejam uma reunião como grupo novamente por volta de 2025, após o cumprimento de seus serviços”, diz a nota.

