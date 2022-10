Burger King abre NOVAS vagas de emprego pelo país

O Burger King é uma rede de restaurantes especializada em fast-food. Considerada uma das principais companhias alimentícias do mundo, a marca está com novas oportunidades de empregos. Confira.

Burger King abre vagas de emprego no Brasil

O Burger King é uma das principais marcas alimentícias não só do Brasil, mas do mundo. Com anos de experiência, para continuar atuando no segmento, a empresa precisa de colaboradores responsáveis ao seu lado.

Para continuar evoluindo, novas oportunidades de empregos foram anunciadas. Os cargos são para atendimento, coordenação, técnico, aprendiz e gerente. Confira, a seguir, as regiões com essas vagas disponíveis:

Atendente de Lanchonete – Divinópolis, Minas Gerais;

Coordenador (a) de Restaurante – Divinópolis, Minas Gerais;

Técnico em Manutenção de Fast Food – São Paulo;

Programa Jovem Aprendiz – Belo Horizonte, Minas Gerais;

Programa Jovem Aprendiz – Paraná;

Gerente de Restaurante – Maringá, Paraná;

Gerente de Restaurante – Londrina, Paraná;

Gerente de Restaurante – Curitiba, Paraná;

Coordenador (a) de Restaurante – São Paulo, São Paulo.

Como se candidatar

O processo seletivo das vagas citadas segue em aberto. A empresa está em busca de pessoas preparadas para enfrentar novos desafios, alcançando assim a melhor experiência na vida profissional e pessoal.

A Burger King segue atuando no mercado alimentício do Brasil e do mundo. Quer fazer parte de uma das maiores redes de fast-food? Acesse a plataforma Vagas e encontre todas as informações necessárias sobre os cargos.

Lembre-se: as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, e são retiradas sem aviso prévio do site. Neste sentido, aproveite a oportunidade.