Cabeça de influenciadora explode durante voo: ‘Muita dor’

Foto: Reprodução/Redes Sociais

A influenciadora Weronika preocupou os seguidores ao revelar que a cabeça teria “explodido” durante um voo. Ela apareceu no perfil do TikTok contando a história e deixou os fãs chocados com o relato.

“POV: você é a comissária de bordo que acabei de informar que a parte de trás da minha cabeça explodiu com a pressão”, escreveu em um vídeo onde apareceu com a cabeça enfaixada.

O vídeo deixou usuários da rede social sem entender o que aconteceu, então Weronika fez outras publicações para explicar o ocorrido.

Segundo a influenciadora, ela tinha passado por cirurgia dias antes do voo e, por conta da pressão, os pontos da operação abriram durante a viagem.

Apesar do susto, Weronika disse que estava tudo sob controle e que o médico havia liberado a viagem mesmo após a cirurgia. “Estava tudo bem quando entrei no avião”, afirmou.

Ela começou a passar mal durante a viagem. “Estávamos no avião, estava tudo frio, tínhamos ido dormir porque estávamos viajando desde as 2 da manhã, aí eu acordo e estou com muita dor”, contou.

Após isso, ela foi ao banheiro ver o que estava acontecendo e ouviu um estalo: “Imediatamente depois que senti esse líquido quente [sangue] escorrendo pelo meu pescoço, peguei algumas toalhas e comecei a limpá-lo”.

A influenciadora precisou esperar o voo chegar ao destino final para conseguir procurar um médico. Ela ainda revelou que está se recuperando do ferimento e do susto.

