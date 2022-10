Cadela roubada na porta de casa é devolvida a dona após apelos

Foto: Divulgação

A pequena Amora, cadela da raça buldogue francês que foi roubada na porta de casa, no bairro do Monte Serrat, em Salvador, foi devolvida para a família após apelos da tutora nesta quarta-feira (26), um dia após o crime.

A informação foi confirmada ao iBahia por Emanuelly Assemany. Em entrevista ao portal, ela contou que conseguiu reencontrar a pet depois de receber uma ligação de uma mulher, afirmando que tinha encontrado a cadela amarrada em um poste.

Segundo o relato, a mulher estava passando por uma rua de Monte Serrat nesta quarta, quando viu a pet e a levou para casa, mas acabou identificando depois que se tratava de Amora, quando viu as reportagens sobre o caso.

As duas marcaram um encontro e Amora voltou para casa no final da tarde. De acordo com Emanuelly, a bebê de apenas 4 meses teve alguns ferimentos por causa da ação criminosa, mas passa bem. Já a tutora ficou traumatizada com o crime.

“Ela está machucada, mas está bem. Estou feliz porque estou com ela. A ficha está caindo. Eu me lembro de tudo sempre e isso foi um trauma. Não consegui sair de novo hoje com meu outro cachorro. Estou com medo, assustada”, contou.

Crime

O roubo aconteceu na noite de terça-feira (25). Emanuelly passeava com Amora quando aconteceu o ataque. Ela ganhou a pequena após a morte da mãe e tem apego emocional.

Um vídeo do circuito de segurança do imóvel registrou a ação. O suspeito, a bordo de um Fiat, desce com uma faca, ameaça a vítima e na sequência leva o pet. Assista abaixo:

“Eu passeava com ela sempre de manhã, às 05h. Tinha só uma semana que comecei a levar ela pra rua por conta das vacinas. Aí ontem, ele homem apareceu e só levou Amora. Não levou mais nada”, contou.

O crime foi registrado na 3ª Delegacia Territorial (DT) do Bonfim, mas até a última atualização desta reportagem ninguém havia sido preso.

“Ele me abordou e pediu o cachorro. Aí eu disse: ‘moço, pelo amor de Deus, não leve minha cachorrinha, eu perdi a minha mãe tem pouco tempo com Covid-19, não leve ela’. Aí ele disse: ‘Me dê logo essa desgraça, se não eu vou desfigurar seu rosto’“, contou Emanuelly.

