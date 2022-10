Caixa antecipa até R$20 mil para brasileiros. Confira

Recentemente, a Caixa Econômica Federal passou a liberar a antecipação dos valores do 13º salário aos clientes que cumprirem os critérios estabelecidos.

O banco informou que os correntistas que possuem crédito do salário na conta e aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) podem resgatar antecipadamente o pagamento extra.

Como funciona a antecipação de até R$ 20 mil?

Os clientes da Caixa que possuem conta de depósito com crédito salário e estão desempregados há no mínimo 12 meses, podem pedir a antecipação do dinheiro. Os aposentados e pensionistas do INSS que recebem os valores dos seus benefícios na por meio da Caixa, também podem solicitar os valores.

De acordo com a Caixa Econômica, o valor da antecipação pode variar entre R$500 e R$ 20 mil. O valor solicitado será calculado sobre a parcela líquida do 13° ou segundo a capacidade de pagamento determinada pelo solicitante.

Após a realização de uma consulta à empresa ou órgão responsável pelo parcelamento do 13º, a data de liberação do crédito é definida. O vencimento da operação ocorre no prazo de 330 dias. Dessa forma, o pagamento do valor antecipado é realizado no vencimento do contrato com o banco.

Taxa de juros da antecipação

De acordo com a Caixa, os juros são pré-fixados e são estabelecidos de acordo com a taxa vigente na época da contratação. Portanto, o imposto é cobrado na hora da contratação do empréstimo.

Caixa lança linha de crédito de R$ 1 mil para mulheres

A Caixa Econômica Federal anunciou, na última segunda-feira (17), uma parceria com o Sebrae para liberação de um novo microcrédito para mulheres empreendedoras. De acordo com a instituição financeira, um total de R$ 1 bilhão será liberado para a shoppingmode nova linha de crédito, nomeada de “Caixa para Elas Empreendedoras”.

O empréstimo será destinado às mulheres empreendedoras que estão na fase inicial da carreira, sem formalização. De acordo com o banco, para receber o crédito, a mulher terá que se formalizar como Microempreendedora Individual (MEI) e participar de um curso.

Ainda, a Caixa informou que a linha de crédito será moldada conforme a necessidade para o investimento da empreendedora. O ticket médio de cada linha será no valor de R$ 1.000 e o recurso estará disponível para as empreendedoras até o dia 19 de novembro.

Ações de capacitação para empreendedoras

Além da liberação da linha de crédito, a Caixa e o Sebrae realizarão ações de atendimento ao empreendedorismo feminino de todo Brasil, com o objetivo de capacitar o máximo de mulheres para suas atividades trabalhistas.

A instituição financeira informou que a expectativa é atender um público de 30 milhões de mulheres, entre empreendedoras formalizadas e não formalizadas. Ambas instituições oferecerão cursos de capacitação, orientação para formalização e incentivo para a abertura de seus negócios.