Caixa Econômica libera consignado do Auxílio a partir de hoje

A presidente da Caixa Econômica Federal, Daniella Marques, anunciou que a liberação do consignado para os usuários do Auxílio Brasil começa nesta terça-feira (11). Ela fez o anúncio em uma postagem oficial no Instagram. Segundo a presidente da instituição, os beneficiários poderão realizar a solicitação nas agências e também nas casas lotéricas.

Acabou o mistério sobre a taxa de juros que a Caixa vai utilizar nesta operação. Ainda segundo Marques, a cobrança será de 3,45% ao mês. Vale lembrar que o Ministério da Cidadania estipulou que o teto de taxa de juros para o consignado do Auxílio Brasil será de 3,5% ao mês. Nenhum banco que possui habilitação para operar a linha pode ultrapassar este limite.

Juros

No caso da Caixa, Daniella Marques já vinha indicando que poderia oferecer uma das taxas de juros mais baixas do mercado. Contudo, na prática é possível dizer que os 3,45% do banco enas um pouco mais baixo do que o teto de 3,5% que o Governo estipulou. A taxa da Caixa é mais alta do que os 2,14% ao mês que servem de base para o consignado para pessoas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Com a decisão da Caixa de manter a taxa de juros em 3,45%, é possível dizer que os usuários do banco poderão ter que pagar juros de quase 50% ao ano. Assim, eles teriam que retornar para a instituição, todo o valor do empréstimo, e mais uma metade. Estes são números que o cidadão precisa levar em consideração antes de optar pelo consignado.

O crédito para usuários do Auxílio Brasil já passou pela aprovação do Congresso Nacional e também pela sanção do presidente Jair Bolsonaro (PL). Há duas semanas, o Ministério da Cidadania fez a liberação da regulamentação do texto. Agora, cada banco está analisando a situação para decidir quando e como eles começam a oferecer o consignado.

A lista de bancos

Na última semana, o Ministério da Cidadania divulgou oficialmente a lista das instituições financeiras que estão oficialmente habilitadas a operar a linha do consignado do Auxílio Brasil. Além da Caixa Econômica Federal, outros 11 bancos estão aptos. Veja abaixo:

Caixa Econômica Federal;

Banco Agibank S/A Banco;

Crefisa S/A;

Banco Daycoval S/A;

Banco Pan S/A;

Banco Safra S/A;

Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A;

Facta Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento;

Pintos S/A Créditos;

QI Sociedade de Crédito Direto S/A;

Valor Sociedade de Crédito Direto S/A;

Zema Crédito, Financiamento e Investimento S/A.

Consignado é rejeitado por algumas instituições

Antes mesmo da regulamentação do texto do consignado pelo Ministério da Cidadania, alguns bancos já deixaram claro que não iriam operar a linha. Bradesco, Itaú e Santander já disseram que não devem oferecer o consignado do Auxílio Brasil.

Eles alegaram, em geral, uma espécie de risco contra a reputação dos bancos. Afinal de contas, trata-se de um empréstimo que deve diminuir os ganhos de pessoas que estão em situação de pobreza e de extrema-pobreza no Brasil.

Algumas das instituições que estão na lista acima também não começaram oficialmente a liberar as solicitações. Por meio de nota, a maioria afirma que ainda está analisando as condições para decidir como e quando entrar neste processo.