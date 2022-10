CAIXA libera até R$3 MIL: Saiba como evitar que o seu pedido seja NEGADO

A Caixa Econômica Federal passou a liberar até R$3.000,00 por meio do SIM Digital. A oportunidade é destinada para pessoas físicas e Microempreendedores Individuais (MEIs).

É importante destacar que o empréstimo está disponível no aplicativo Caixa Tem, portanto, não há necessidade de comparecer à uma agência da Caixa. No entanto, o interessado deve se atentar aos requisitos e regras de liberação dos valores para que o pedido não tenha uma negativa do banco.

Portanto, antes de solicitar o crédito da Caixa, é importante estar ciente dos três principais motivos que podem levar a desaprovação do serviço. Confira todas as informações!

3 situações que fazem o pedido de empréstimo ser negado pelo Caixa Tem

A seguir, confira três situações que levam o Caixa Tem a recusar o pedido de empréstimo no Caixa Tem:

Não passar na análise automática de crédito

Para toda solicitação, a Caixa faz uma análise nos dados do requerente, principalmente em seu histórico financeiro. Caso alguma informação esteja inconsistente, o empréstimo é negado na hora. Em razão disso, o aplicativo dá um prazo de até 10 dias para responder o solicitante.

Ter dívidas acima de R$ 3 mil

Outro fator que pode impedir o cidadão de contratar o empréstimo do Caixa Tem é ter uma dívida com um valor superior a R$ 3 mil. Há uma regra estabelecida pela Portaria MP n° 660 que diz que “Pessoas Físicas ou Microempreendedores Individuais (MEI) que possuem operações de crédito em bancos com valor somado total maior que R$3 mil não são elegíveis para contratação do crédito”.

Não se encaixar na proposta do SIM como empreendedor

Por fim, é importante lembrar que o crédito não pode ser usado para pagamento de contas pessoais ou para compra de outros produtos que não sejam direcionados ao negócio. O SIM tem o intuito de ajudar os MEIS e formalizar as pessoas físicas que já empreendem ou desejam empreender.

Quais são as condições do empréstimo?

Para as pessoas físicas:

Juros: a partir de 1,95% ao mês;

Valor máximo para contratação: R$ 1 mil;

Prazo para pagamento: entre 12 a 24 meses;

Contratação: via aplicativo Caixa Tem.

Para MEIs:

Juros: a partir de 1,99% ao mês;

Valor máximo para contratação: R$ 3 mil;

Prazo para pagamento: entre 12 a 24 meses;

Ter ao menos 12 meses de atividade com o CNPJ para solicitar o serviço;

Contratação: presencialmente em uma agência da Caixa.

Como contratar o empréstimo?

Para ter acesso o empréstimo, o MEI deve ir presencialmente em uma agência da Caixa Econômica Federal e levar a documentação comprobatória, como os documentos pessoais e do CNPJ.

Já as pessoas físicas, podem contratar o empréstimo pelo aplicativo Caixa Tem, mas para isso, é necessário atualizar o sistema. Veja o passo a passo a seguir:

Primeiramente, vá na loja de aplicativos do seu celular e baixe a última versão do Caixa Tem; Abra o aplicativo; Tenha em mão documentos de identificação com foto, RG ou CNH; Faça o login usando o número do seu CPF e senha; Na tela inicial, toque na opção “Atualize seu Cadastro”; Para confirmar, clique em “Entendi, vamos começar”; Verifique se seu endereço está correto e atualizado, estando tudo certo, confirme clicando em “Sim”; Caso os dados não estejam corretos, edite com as informações atualizadas; Na sequência, informe o local onde nasceu e depois responda algumas perguntas que aparecerá na tela; Feito isto, clique em “Próximo”; Verifique os dados informados e toque em “Continuar”; Por fim, siga as instruções para enviar as fotos do seu documento.