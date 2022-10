CAIXA paga AUXÍLIO de R$712 nesta sexta-feira (21); veja como sacar

A Caixa Econômica Federal realiza nesta sexta-feira (21/10), um novo pagamento do Auxílio de R$712. Trata-se, na verdade, das liberações do Auxílio Brasil e Vale-Gás neste mês de outubro. A princípio, conforme o calendário oficial, a liberação varia conforme o número final do benefício.

Valores de Outubro:

Auxílio Brasil : R$600,00

: R$600,00 Vale-Gás : R$112,00

: R$112,00 Total: R$712,00

Primeiramente, é importante destacar que o calendário de pagamentos dos benefícios passou por antecipação de uma semana. Inicialmente, o pagamento começaria em 18 de outubro e terminaria em 31 de outubro. No entanto, com a mudança no calendário, as liberações acontecerão entre 11 e 25 de outubro, ou seja, antes do segundo turno das eleições, em 30 de outubro (domingo).

De acordo com o Ministério da Cidadania, o programa de transferência de renda do Governo Federal deverá contemplar cerca de 21,1 milhões de famílias em outubro. Isto se dá logo após a inclusão de quase 500 mil famílias na folha de pagamento do benefício.

Novo calendário de pagamentos do Auxílio Brasil e Vale Gás, de acordo com o número final do NIS:

11 de outubro: NIS de final 1;

NIS de final 1; 13 de outubro: NIS de final 2;

14 de outubro: NIS de final 3;

NIS de final 3; 17 de outubro: NIS de final 4;

NIS de final 4; 18 de outubro: NIS de final 5;

NIS de final 5; 19 de outubro: NIS de final 6;

20 de outubro: NIS de final 7;

NIS de final 7; 21 de outubro: NIS de final 8; – HOJE

24 de outubro: NIS de final 9;

NIS de final 9; 25 de outubro: NIS de final 0.

Como sacar os Auxílios Brasil e Gás?

A princípio, os beneficiários podem movimentar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS).

De acordo com a Caixa Econômica Federal, os beneficiários do Auxílio Brasil podem utilizar o cartão do programa para compras em lojas na função débito e fazer saques em terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e nas agências da Caixa.

Quais os valores dos Auxílios?

O Auxílio Brasil segue com o valor de R$ 600 até dezembro deste ano. Em 2023, o programa vai voltar ao valor de R$400. Contudo, ambos os candidatos que disputam o segundo turno das Eleições Presidenciais, Lula e Bolsonaro, garantiram que o valor de R$600 iria continuar.

No mês de outubro, 21,1 milhões de famílias vão receber o benefício. A saber, o Auxílio Gás é de R$ 112, pago a cada dois meses. Segundo a Caixa, cerca de 6 milhões recebem o valor.

O calendário de novembro e dezembro passou por alterações?

A princípio, as datas para novembro e dezembro não passaram por mudanças. Em agosto, o governo também antecipou os pagamentos do programa naquele mês. Por outro lado, no mês de setembro, o governo não antecipou os pagamentos.

A alteração no cronograma de outubro foi publicada no DOU (Diário Oficial da União) de 3 de outubro, em instrução do Ministério da Cidadania, que faz a gestão dos programas sociais do governo federal.

Quem recebe os pagamentos do Auxílio Brasil?

O Auxílio Brasil contempla o mesmo público anteriormente atendido pelo Bolsa Família, sendo:

Famílias em situação de extrema pobreza, com renda per capita mensal de R$ 105; e

Famílias em situação de pobreza, com renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 a R$ 210, porém, desde que tenha em sua composição gestante, nutriz ou pessoa de até 21 anos incompletos;

Lembrando que é necessário ter inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico).

Além desses critérios básicos, existem três possibilidades de entrar no Auxílio Brasil, segundo o Ministério da Cidadania. Confira:

Se já tinha o Bolsa Família: Auxílio Brasil será pago automaticamente;

Se está no CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família: vai para a lista de reserva;

Por fim, se não está no CadÚnico, é preciso buscar um CRAS para registro, sem garantia de receber.

Consulta aos benefícios

Por telefone:

Na central de atendimento do Ministério da Cidadania, no número 121;

Na central de atendimento da Caixa, no número 111.

Por aplicativos:

No aplicativo Auxílio Brasil (disponível gratuitamente para Android e iOS);

No aplicativo Caixa Tem (disponível gratuitamente para Android e iOS).