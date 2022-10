Caixa retoma consignado do Auxílio Brasil nesta segunda, 24

A Caixa Econômica Federal retomou na manhã desta segunda-feira (24), o período de solicitação do consignado para usuários do Auxílio Brasil e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). De acordo com as informações oficiais, a retomada aconteceu desde as primeiras horas da manhã de hoje.

Por causa de algumas instabilidades no sistema, o banco decidiu suspender os pedidos do consignado do Auxílio Brasil no último final de semana. Entre 18h da sexta-feira (21) e o início da manhã da segunda-feira (24), ninguém conseguiu solicitar o dinheiro na Caixa Econômica Federal. Segundo diretores do banco, os problemas aconteceram por causa da alta procura.

A Caixa Econômica Federal iniciou o período de solicitação do consignado do Auxílio Brasil ainda no último dia 11 de outubro. Logo na primeira semana de pedidos, estima-se que mais de R$ 1,8 bilhão tenham sido liberados para mais de 700 mil usuários do Auxílio Brasil e também do BPC do INSS.

A alta demanda fez com que o sistema não suportasse e começasse a apresentar problemas. Boa parte deles foram sentidos pelos usuários. Alguns beneficiários do Auxílio Brasil disseram que tiveram os pedidos negados sem um motivo aparente. Outros disseram que sequer estavam conseguindo entrar no sistema para concluir o pedido.

Já na sexta-feira (21) a Caixa vinha dizendo que estava ciente dos problemas e que estava trabalhando para consertá-los. Segundo o banco, quem teve o pedido negado no final da última semana, poderá realizar uma nova solicitação sem nenhum prejuízo. Contudo, em alguns casos será necessário ir até uma agência para resolver os impasses.

Número simultâneo de acessos

Como dito, um dos pontos que explica os problemas surgidos na Caixa Econômica Federal é o número de acessos. Entre os dias 11 e 20 de outubro o aplicativo Caixa Tem recebeu 206 milhões de consultas

Para se ter uma ideia do que este número representa, no mesmo período de setembro, foram 25 milhões de acessos. O banco lançou uma nota explicando a dificuldade para lidar com o problema.

“Em volume numérico é como se quase toda a população do Brasil tivesse interagido com o banco em apenas dez dias. Mesmo assim, aproximadamente 80% de todas as solicitações feitas já foram concluídas”, disse o banco.

Como funciona o consignado

O consignado do Auxílio Brasil é uma espécie de empréstimo voltado ao cidadão que faz parte do programa social. Como dito, cidadãos inscritos no BPC do INSS também podem solicitar o dinheiro do benefício se assim desejarem.

Ao solicitar o saldo, o indivíduo passa a ter que quitar a dívida junto a um banco na forma de descontos mensais no projeto. Em resumo, ele terá que receber menos por mês no Auxílio Brasil até que consiga pagar a dívida por completo.

Tomando como base o texto que regulamenta o consignado, é possível dizer que a margem consignável é de 40%. Já o teto da taxa de juros é de 3,5% ao mês. O prazo para bancar a dívida contratada é de 24 meses.

Nenhum usuário do Auxílio Brasil é obrigado a solicitar o consignado. No final das contas, esta é uma decisão que cabe a cada cidadão.