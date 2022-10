Caixa Tem libera empréstimo de até R$ 3 mil; saiba como solicitar

A Caixa Econômica Federal liberou recentemente um microcrédito de até R$ 1 mil, por meio do Caixa Tem, para as pessoas físicas que desejam empreender. Por meio do Programa de Simplificação de Microcrédito Digital para Empreendedores (SIM Digital) também está disponível no valor de até R$ 3 mil para os microempreendedores individuais (MEIs).

SIM Digital

De acordo com a Caixa, o microcrédito tem dois públicos alvos, as pessoas físicas que querem empreender e os microempreendedores individuais (MEIs). As condições para cada um são as seguintes:

Pessoas físicas: crédito de até R$ 1 mil, taxa de juros a partir de 1,95% ao mês e parcelamento em até 24 meses.

Pessoas jurídicas (MEI): crédito de até R$ 3 mil, taxas de juros a partir de 1,99% ao mês e até 24 meses para pagar.

É importante salientar que os empréstimos também estão disponíveis para negativados, desde que sua dívida não ultrapasse R$ 3 mil. No caso dos MEIs, é preciso ter ao menos 12 meses de atividade com o CNPJ para solicitar o serviço.

Como solicitar o crédito?

Incialmente, o processo de solicitação é diferente entre os grupos. Veja mais a seguir.

Pessoas físicas

Primeiramente, o interessado deve baixar ou atualizar os dados cadastrais no aplicativo Caixa Tem e realizar os seguintes passos:

Selecione “Contratar Crédito Caixa TEM”; Responda o quiz; Escolha o valor do crédito; Escolha a melhor data para pagamento das parcelas; Escolha a quantidade de parcelas; Digite a senha Caixa Tem e pronto; Será necessário aguardar alguns dias para avaliação da Caixa.

Pessoas jurídicas (MEIs)

Nesse caso, o interessado terá que ir presencialmente até uma agência da Caixa e apresentar o comprovante de residência e os documentos pessoais da empresa, sendo:

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI);

DASN SIMEI do último exercício fiscal encerrado;

Recibo de Entrega (comprovante de faturamento, regulamentado junto a Declaração Anual até o dia 31 de maio de cada ano).

Quando poderei receber o valor do empréstimo?

Segundo informações divulgadas pela CAIXA, o crédito de R$ 1 mil ou R$ 3 mil, será liberado em até 10 dias, a contar da data de atualização do cadastro. Após aprovação, o cliente poderá realizar a contratação do valor e os recursos que serão creditados imediatamente na conta.