Caixa Vida e Previdência abre NOVOS empregos em São Paulo

A Caixa Vida e Previdência tem o objetivo de entender os sonhos, desejos e planos para o futuro dos brasileiros. Diariamente, a equipe atua com foco e determinação, alcançando grandes realizações. Confira, a seguir, os cargos disponíveis.

Caixa Vida e Previdência abre empregos em São Paulo

A Caixa Vida e Previdência está presente em todo o território nacional. Com uma equipe preparada para entregar as melhores soluções, a maior preocupação da empresa é com os sonhos, desejos e planos dos brasileiros.

Com mais de 3 mil agências, 13 mil casas lotéricas e mais de 10 mil correspondentes, a companhia está com oportunidades de empregos abertas. Confira, a seguir, os cargos e regiões:

Advogado (a) Jr – São Paulo;

Analista de Administração – São Paulo;

Analista de Experiência – São Paulo;

Analista de Operações Judiciais – São Paulo;

Analista de Tesouraria – São Paulo;

Atuário Sr – São Paulo;

Coordenador de Dados – São Paulo;

Especialista em Contabilidade – São Paulo;

Especialista em Desenvolvimento de Sistema – São Paulo;

Gerente de Infraestrutura de TI – São Paulo.

Como se candidatar

A Caixa Vida e Previdência tem o objetivo de montar uma equipe com o propósito de alcançar sua ambição. Através da confiança e da transparência, os colaboradores atuam lado a lado para entregar os melhores resultados diariamente.

O papel da equipe é encontrar soluções eficazes para toda a sociedade brasileira. Quer fazer parte desta empresa? Acesse o site 123empregos e envie seu currículo para avaliação. Se selecionado, o recrutador entrará em contato.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.