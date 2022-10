Caixinhas do Nubank com novas ferramentas; confira

O Nubank passou a disponibilizar na última segunda-feira (17), função Programar Caixinhas. Com ela, os usuários do aplicativo da fintech poderão simular quanto devem guardar todo mês para conseguir alcançar o seu objetivo, além de definir uma data para o dinheiro ser guardado automaticamente.

Segundo o banco digital, a ferramenta de Programar Caixinhas traz uma série de recursos com o objetivo de deixar o processo de guardar dinheiro nas Caixinhas ainda mais simplificado. Todavia, a novidade passará a ser disponibilizada de forma gradual aos clientes no mês de outubro.

Devido a isso, a fintech recomenda que os usuários mantenham o aplicativo atualizado, e observem os avisos na própria plataforma ou no e-mail. O vice-presidente do Nubank, Fernando Miranda, diz que a nova ferramenta é importante “para que o cliente mantenha o compromisso da meta financeira traçada e possa focar em outras atividades do dia a dia”.

Para quem ainda não conhece, as Caixinhas do Nubank servem para guardar dinheiro com objetivos. Na prática, elas são poupanças criadas de forma personalizada e organizada. Assim, o usuário do aplicativo pode separar um determinado valor até atingir o seu objetivo.

Como funciona o Programar Caixinhas do Nubank

Em suma, o cliente pode criar metas financeiras e acompanhar os respectivos andamentos por meio de uma barra de progresso. Desse modo, o usuário deve estabelecer uma quantia financeira para alcançar o seu objetivo.

Também é possível simular quanto será necessário guardar mensalmente para cumprir a meta buscada. Isso pode ser realizado de duas formas:

Se já possui uma meta pela Caixinha, basta informar quanto deseja guardar mensalmente, que o simulador mostrará quando o objetivo será alcançado.

Porém, caso ainda não tenha uma meta específica, basta indicar quanto guardará por mês. Desse modo, a ferramenta mostrará qual será o valor economizado em determinados períodos.

Vale ressaltar que o simulador está disponível para qualquer cliente, independente da escolha do agendamento automático nas Caixinhas ou não. No mais, o simulador não considera o rendimento das opções de investimento disponíveis nas Caixinhas.