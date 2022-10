Câmara Municipal de Curitibanos – SC promove Concurso público

Em Santa Catarina, a Câmara Municipal de Curitibanos promove abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de vagas em cargos de nível superior na administração municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Analista Contábil (1 vaga) e Secretário Legislativo (1 vaga). O salário oferecido será no valor de R$ 5.608,73 ao mês, por carga horária de 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 16 de outubro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da Agencia de Desenvolvimento Tubazul. O valor da inscrição está fixo em R$100,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, atualidades, conhecimentos gerais e específicos; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão aplicadas no dia 20 de novembro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

ANALISTA CONTÁBIL: Contribuir no planejamento, execução e controle econômico, financeiro e contábil do legislativo municipal, assegurando o cumprimento da legislação vigente; Auxiliar e substituir o Contador do Legislativo e o Tesoureiro nas atividades a estes atribuídas, quando necessário; Planejar, realizar, organizar e controlar as atividades de recursos humanos; Elaborar as folhas de pagamento dos servidores e vereadores; Analisar, desenvolver, viabilizar, acompanhar, emitir relatórios, controlar e executar tarefas e atividades relativas à folha de pagamento; Elaborar e enviar as obrigações fiscais mensais e anuais referentes à folha de pagamento, tais como SEFIP, INSS, IR, RAIS e DIRF dentre outros legalmente previstos; entre outras atividades.

SECRETÁRIO LEGISLATIVO: Executar os trabalhos referentes à Secretaria da Câmara de Vereadores; Redigir correspondências oficiais; Organizar o expediente e a ordem do dia das sessões; Auxiliar a Presidência na elaboração da pauta das sessões; Controlar a movimentação dos processos legislativos e prazos regimentais; Auxiliar os vereadores na confecção das proposições legislativas, elaboração de projetos, emendas, alterações e consolidações legais, pedidos de informação, indicações, moções e demais documentos existentes no processo legislativo municipal; Gerenciar as tramitações legislativas; Organizar a realização das audiências públicas; entre outras atividades.

EDITAL nº 001/2022

