Câmara Municipal de Nova Ponte – MG abre Concurso público em todos os níveis

Em Minas Gerais, a Câmara Municipal de Nova Ponte abre novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 06 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior no legislativo municipal.

As oportunidades são para os cargos de Secretário Parlamentar (2 vagas); Técnico Administrativo (2 vagas); Técnico Contábil (1); e Auxiliar de Serviços Gerais (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$1.777,03 a R$5.451,06, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 28 de novembro até o dia 27 de dezembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Reis & Reis Auditores. O valor da inscrição oscila entre R$60,00 a R$100,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e atualidades e informática. As avaliações serão realizadas no dia 22 de janeiro de 2023.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: 1 – Realizar as atividades de limpeza, da sede da Câmara e anexo, incluindo pisos, paredes, janelas, móveis, banheiros, instalações em geral. 2 – Encarregar-se do serviço de copa e cozinha, preparando o café e lanches necessários, inclusive durante as reuniões da Câmara. 3 – Controlar a entrada e saída de produtos de limpeza, copa e cozinha e produtos alimentícios. 4 – Organizar pedidos de material e gêneros necessários ao funcionamento dos serviços sob sua responsabilidade. 5 – Arrumar e reabastecer banheiros e toaletes; entre outras atividades.

SECRETÁRIO PARLAMENTAR: 1 – Executar trabalhos parlamentares que envolvam responsabilidade e capacidade de julgamento. 2 – Coordenar atividades administrativas. 3 – Dirigir equipes de servidores, de acordo com orientações da Presidência. 4 – Ter conhecimento normativo e legislativo para elaborar e redigir documentos administrativos, tais como proposições, convites, convocações, atas de reuniões, deliberações, correspondências oficiais, comunicações, expedientes e demais documentos de maior complexidade, afetos ao trabalho legislativo, elaborar relatórios de natureza administrativa ou institucional e submeter à análise do setor competente; entre outras atividades.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO: 1 – Realizar trabalhos administrativos de secretaria e burocráticos, com conhecimento em informática e da legislação atinente ao serviço executado. 2 – Executar trabalhos de informática. 3 – Receber, registrar, protocolar, despachar, classificar e arquivar documentos e volumes. 4 – Realizar o serviço de digitação, datilografia e controles diversos. 5 – Redigir documentos de natureza simples e submeter à superior consideração antes de despachar e realizar rotinas de trabalho visando a segurança e eficiência; entre outras atividades.

EDITAL nº 01/2022

