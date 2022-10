Câmara Municipal de Pescaria Brava – SC abre Concurso público em todos os níveis

Em Santa Catarina, a Câmara Municipal de Pescaria Brava abre novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de vagas em cargos de nível médio e superior no legislativo municipal.

As oportunidades são para os cargos de Assessor Jurídico (Advogado) (1 vaga); Assessor de Comunicação (1 vaga); Contador (1 vaga); e Auxiliar de Serviços Gerais (1 vaga). Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.622,62 a R$ 3.401,08 ao mês, por carga horária de 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 16 de outubro de 2022, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da Agência de Desenvolvimento de Tubazul. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 100,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, atualidades e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 20 de novembro de 2022, com início às 9h.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Auxiliar de Serviços Gerais: Executar atividades relativas à limpeza geral das dependências da Câmara e atividades correlatas; organizar os serviços de copa e atender às solicitações inerentes; proceder à requisição, à substituição e ao controle de bens materiais e patrimoniais; observar os serviços sob sua responsabilidade, propor alternativas e promover ações para o alcance dos objetivos da organização; acompanhar as normas relacionadas com sua atividade profissional e organizála sistematicamente; entre outras atividades.

Assessor de Comunicação: Planejar, supervisionar, orientar, executar e avaliar as atividades relacionadas com assessoria de imprensa e comunicação da Câmara Municipal; Projetar a imagem da Câmara perante os veículos de comunicação, redigindo textos jornalísticos e encaminhando para divulgação pela imprensa dos atos e fatos relevantes relacionados com a Presidência, com a Mesa, com as Comissões Permanentes e Outras, e com os Vereadores; entre outras atividades.

Assessor Contábil (Contador): Realizar os lançamentos contábeis da Câmara Municipal. Realizar estudo de impacto financeiro. Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de programas, relativas à área de contabilidade; organizar e dirigir os serviços de contabilidade da instituição, planejando, supervisionando, orientando e participando da execução, de acordo com as exigências legais e administrativas; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 01/2022

?