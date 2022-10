Camarote Harém abre vendas para 6 dias do Carnaval 2023

Foto: Divulgação

Em 2023, o Camarote Harém estará de casa nova no Carnaval de Salvador e já deu início à venda dos abadás para a folia.

Após uma longa temporada dividindo espaço com o Camarote Planeta Band, o empreendimento terá um lugar só seu no Martinez Cerimonial, localizado no Morro do Gato, no centro do circuito Dodô (Barra-Ondina).

Para agitar os seis dias de festa no espaço, foram convocados Alinne Rosa e Parangolé na quinta (16/02), ÀTTOOXXÁ na sexta (17/02).

No sábado (18/02), Jau e Psirico animam os foliões, enquanto Xanddy Harmonia e Bailinho de Quinta comandam o domingo (19/02).

A banda Filhos de Jorge será a responsável pela festa na segunda (20/02), e Babado Novo irá encerrar a folia, na terça (21/02).

Os abadás estão sendo vendidos no site da Ticket Maker ou na loja da Diva Entretenimento, no Salvador Shopping, e custam R$ 599,40 o dia.

O Camarote Harém contará com um serviço All Inclusive Premium, que inclui cardápio recheado de opções, com pratos assinados por renomados chefs, além de bebidas das mais diversas, como whisky, vodka e drinks especiais.

Leia mais sobre Carnaval 2023 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.