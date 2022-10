Camarote Harém anuncia novo local e pré-venda de abadás

Foto: Reprodução/Instagram

O Camarote Harém estará de casa nova no carnaval de Salvador em 2023. O espaço será montado no bairro da Ondina, ao lado do Morro do Gato. O anúncio foi feito nas redes sociais. Também neste sábado (22), a atração divulgou a venda de abadás, que são all inclusive, com preços promocionais.

De acordo com o Camarote, o primeiro lote estará disponível a partir de terça-feira (25), com a opção de compra à vista, por R$ 499,90, e parcelada, em 6 x de R$ 99,90. As vendas devem começar às 10h. Só serão vendidos 4 acessos por CPF. A promoção é válido até quinta (27), às 10h, ou até fim do estoque.

Entre as atrações já confirmadas para 2023, estão: Xanddy Harmonia (domingo), Alinne Rosa (quinta-feira), Psirico (sábado), Filhos de Jorge (segunda-feira), ÀTTØØXXÁ (sexta-feira), Babado Novo (terça-feira), Parangolé (quinta-feira), Bailinho de Quinta (domingo) e Jau (sábado).

